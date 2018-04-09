“体彩杯”队式桥牌 等级赛举行

晨报记者黄宇龙报道 由市桥牌协会、上海市体育彩票管理中心、上海市棋牌运动管理中心主办的2018年“体彩杯”上海市第31届队式桥牌等级赛（甲、乙级队赛），4月6日—9日在上海棋牌院举行。中国桥牌协会副会长、上海市桥牌协会会长邱伟昌先生出席活动，上海市棋牌运动管理中心主任单霞丽致欢迎词，上海市体育彩票管理中心副主任陈恭伟宣布比赛开始。

上海市队式桥牌等级赛创办于1987年，至今已整整31年了。本次等级赛分为甲、乙二个级别，其中甲、乙级队各为16个队，实行升降级制（升4降4）。作为上海市最高等级的桥牌比赛之一，参赛队中不乏曾经获得过全国冠军的队，还有全国A类桥牌俱乐部队，可谓高手云集、竞争激烈。

本届比赛在新落成的上海棋牌院大楼举行，宽敞的比赛大厅，为赛事提供舒适的环境，为每一位参赛运动员高水平发挥创造了良好的条件。