《狂暴巨兽》主创昨在沪亮相中国首映礼-巨石强森和猩猩，他们都幽默

晨报记者 陆乙尔

昨日，即将于本周五在内地上映的怪兽灾难电影《狂暴巨兽》在沪举行了中国首映发布会，导演布拉德·佩顿、制片人比尤·弗林、主演巨石强森、娜奥米·哈里斯等主创亮相发布会，与现场媒体和观众分享了影片的台前幕后。

“所有场景发生在白天”

影片讲述了灵长类动物学家戴维斯·欧科依（道恩·强森饰）与他自幼抚养长大的聪明银背大猩猩乔治感情深厚，但一次基因实验却使温驯的乔治突变为狂怒的巨兽，其他动物也发生了同样基因异变。巨猩、巨狼和巨鳄三只“顶级掠食者”组团攻击人类世界，于是欧科依挺身而出组队解决危机，也试图挽回昔日挚友。

导演布拉德·佩顿表示，电影的拍摄灵感来自上世纪80年代的同名游戏原作，吸收了游戏三大怪兽袭城的概念，但扩展了单一的故事线，让电影中既有人兽的热血对战，也有人兽的温情纠葛；人类与怪兽、怪兽与怪兽间的关系成为影响最终战果的重要线索。

许多怪兽题材电影珠玉在前，比如《侏罗纪公园》《哥斯拉》《金刚》等，《狂暴巨兽》会有些什么不同？布拉德·佩顿表示，这次所有影片的场景都发生在白天，不像其他同类型电影画面都比较阴暗，经常会有下雨或者阴天的场景，“电影很直白，没有任何隐藏。”

“场面更大也更有趣好笑”

《狂暴巨兽》是继《末日崩塌》《地心历险记2》之后，导演、制片人和强森的第三次合作。对于第三次合作，强森称赞导演佩顿是真正热爱电影的人，这部新片里也能看到对方受到像斯皮尔伯格、詹姆斯·卡梅隆等名导的积极影响。佩顿则表示，相比以往两次合作，新片“场面更大也更有趣好笑”，他希望把巨石强森包括有幽默感的所有方面都表现出来。

女主角娜奥米·哈里斯曾凭借《月光男孩》 提名奥斯卡最佳女配角奖，也参演《007：天幕危机》等商业片，《狂暴巨兽》里，她饰演的基因学家参与了研制病毒，而这种病毒最终导致了三只怪兽的出现，她觉得自己应该对此负全责，才与男主角联合起来想要阻止这场灾难。

首次与强森合作，娜奥米说，自己学到了很多东西，而且她也是第一次进行绿幕表演，还笑称已很好地掌握了这门技能，欢迎其他同类型电影来找她。强森还透露，当初剧本寄给娜奥米时，她正在为《月光男孩》冲奥做准备，本来还担心对方不太愿意接这一类型的影片，没想到她欣然接受，最后也完成得很好。

据悉，此次电影邀请了曾制作《指环王》三部曲、五次获得奥斯卡的维塔数码视效公司制作特效。制片人比尤·弗林说，相比之前同样讲猩猩的《金刚》等影片，这一次维塔工作室采用了新技术，最终银幕上的大猩猩乔治不仅体态动作活灵活现，还能看清皱眉、怒目等细微的表情，情感变化更能让观者感同身受。他还透露，乔治将会是大银幕上“最有幽默感”的猩猩。