印度话题电影《起跑线》演绎“孟母三迁”-戳中教育痛点，“成为什么样的人更重要”

晨报记者 陆乙尔

正在内地上映的印度电影《起跑线》，与先前《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》手法类似，通过“笑果”十足的故事情节来折射现实，让观众反思“教育焦虑”下做出的不当抉择。该片不仅先前在印度引发大范围的社会讨论，许多中国观众在看过提前点映后也表示，影片戳中了自己作为“家长”的许多痛点。

影片讲述了一对印度父母为女择校演绎“孟母三迁”的故事。服装店老板拉吉（伊尔凡·可汗饰）与太太米塔（萨巴·卡玛尔饰）为了让女儿皮娅（蒂希塔·塞加尔饰）接受更好的教育，想尽各种办法，比如买学区房、假装穷人等，而当他们费劲心思终于要将女儿送进名校时，事情却又发生了意想不到的变化。

无论是印度还是中国观众，都能在这部聚焦当下热门择校话题的影片中找到自己的影子。片中印度母亲米塔认为除了上最好的学校，没有别的办法可以保障孩子的未来，所以一定要让女儿进入教育设施齐全、排名靠前的私立学校。父亲拉吉为了达成妻子的愿望，先后买了学区房、聘请作家捉刀代写申请书，心思费劲，却依旧落榜。最后在顾问的鼓动下，拉吉一家铤而走险搬进贫民窟假扮穷人，只为拿到贫困家庭的入学名额。

从父母对子女接受高质量教育的理念，到择校、学区房、入学面试等现实元素，虽然细节上有所不同，影片表现的父母对子女教育问题的焦虑心情，中印观众都感同身受。影片值得称道的是带来了思考——“所谓的最好，对于孩子而言真的是最好吗？”不少观众在看完影片后很认同父亲拉吉最后的演讲，“成为什么样的人更重要”。

从去年《摔跤吧！爸爸》逆袭成为影市“黑马”后，内地观众对院线上映的印度影片接受度相比以往几年大幅提高，随后上映的两部口碑颇高的影片在票房上都表现优异。

实际上，在2016年之前，唯一在内地上映后票房破亿的印度电影是阿米尔·汗主演的《我的个神啊》，如今这块“金字招牌”又刷新了自己主演影片的最佳票房成绩。目前，印度电影内地票房榜上，他主演的两部影片牢牢霸占前两位，“摔爸”以12.9亿元票房稳居榜首，年初上映的《神秘巨星》则以7.46亿元居于第二位。上月初上映的《小萝莉的猴神大叔》也许因为观众对于主演萨尔曼·汗没有像对阿米尔·汗那么熟悉，未能引发大范围的讨论热度，但影片仍然凭借过硬的质量斩获2.85亿元票房。