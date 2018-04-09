BBC顶级纪录片 引入国内

晨报记者曾索狄报道 日前，腾讯视频奇妙选修课校园行第二站——BBC纪录片分享会在上海大学温哥华电影学院举行，众多海外顶级纪录片漂洋过海与中国观众相见的故事也随之揭晓。据BBC方面透露，4月份其力作《Natural Born Rebels》会在腾讯视频上线，年内还将有多部精品纪录片陆续登场。

家有爱猫的人恐怕想不到，猫科家族里竟然有40多副不同面孔； 摄影师应该也没料到，有一天摄影机会被各种动物抢去； 而超乎城市人想象的，还有极端环境里面临的非凡挑战……这些“意料之外”的话题，来自在腾讯视频独家热播的三部BBC纪录片《大猫》《假如动物会摄影》《奇迹之地》。而除了内容与版权合作外，未来，腾讯视频还将和BBC联手制作更多中国题材的纪录片，充分反映中国特色，讲好中国故事。

此外，国家地理频道、ITV、美国历史频道、NHK、ZDF等14家著名国际播出制作机构的纪录片也有望更多地与中国观众见面，其中，腾讯视频与日本NHK联合制作的中国版《纪实72小时》备受瞩目，这是一档在NHK电视台连续十年被评为观众满意度第一的访问谈话式纪录片。