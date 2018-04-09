徐惠芬

为了扔垃圾，瑞士人是很拼的。最近，就有法国媒体曝光，越来越多瑞士人开车到法国扔垃圾，法国俨然成了瑞士人的“垃圾旅游胜地”。

按照法国政府公布的数据，光拦截下来的“瑞士垃圾”就有10吨，实际当然更多，因为很多“瑞士垃圾”已在法国成功脱手。

为什么瑞士人会不辞辛劳，千里迢迢开车到法国扔垃圾？说起来，还是因为在瑞士处理垃圾贵！

瑞士估计是全球对待垃圾分类最严格的国家之一了。国民处理日常生活垃圾，不是分箱子扔的问题，而是分地方跑的问题。厨余垃圾最简单，可以直接扔在公寓楼的垃圾桶；但塑料瓶、灯泡、电池要跑到超市扔，因为只有那里才会设置这几类垃圾的回收箱； 金属和玻璃瓶还需要另外跑一趟，要到社区设置的专门回收点去扔，如果玻璃瓶上有金属盖，那么要拧开后分开扔，玻璃瓶不仅要洗干净再扔，还要分颜色扔——透明的和有颜色的，扔的回收桶也不一样。

除了扔垃圾看地方，垃圾袋还价格不菲。10个35升容量的垃圾袋，要100多元人民币。当然，这个价格不仅是垃圾袋的价格，其实包含了垃圾处理费。

如果遇上大件，处理成本更高，通常需要花钱预约上门回收。法国政府对乱扔垃圾的瑞士人罚款150欧元，这个罚款还是挡不住瑞士人继续涌来“垃圾旅游”，可想而知，瑞士处理垃圾有多贵。曾有这样的报道，卢塞恩一位82岁的退休人员，为了省下一笔垃圾处理费，竟然将自己的废旧冰箱锯成块，又开车40公里，把垃圾藏在一个森林中。不过，最后还是让警察发现了，罚了一笔钱。

因为垃圾处理规矩多，各地还不完全一样，所以瑞士当地政府一般都会发放垃圾分类手册，像苏黎世州政府颁发的垃圾分类手册超过100页。可以说，在瑞士扔垃圾绝对是个“技术活”。

当然，效果也是亮眼的。据统计，在瑞士，70%的废纸、95%的废玻璃、71%的塑料瓶和近90%的铝罐以及75%的锡罐都得到了回收，废旧电池的回收率达到了2/3，均居欧洲领先地位。

瑞士也是全球生态环境最好的国家之一，境内约70%的天然湖泊水仍能达到直接饮用标准。另根据美国哥伦比亚大学和耶鲁大学定期对各国环境、空气污染、水质量、生物多样性等进行评估后得出的结果，瑞士空气质量和其他多个指标的全球排名一直很靠前。

倒是苦了“花园瑞士”的邻居法国。现在，与瑞士相连的法国法兰琪-康堤大区海关人员除了查毒品，还要查垃圾，也算一大奇观了。