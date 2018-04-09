小学入学信息昨起登记，4月23日截止-若信息有误可修改

晨报记者 李星言

上海市2018年幼升小流程迎来重要节点——从昨日起至4月23日，为本市小学入学信息登记日，4月23日后不得更改入学信息。

23日后不得更改入学信息

根据市教委的统一安排，4月8日-4月23日，在园适龄儿童家长在幼儿园登记孩子入学信息，未入园适龄儿童家长在各区指定地点登记孩子入学信息，获取小学入学信息登记表和入学报名告知书，并在“上海市义务教育入学报名系统”（www.shrxbm.cn）“学生照片上传”栏目，按规定要求上传学生照片。4月23日后不得更改入学信息。

办理人户分离的儿童，需要出具由社区事务受理服务中心办理的《本市户籍人户分离人员居住登记申请回执》，申请居住地登记入学截止日为2018年4月23日。而2018年来沪人员适龄随迁子女需在本市接受义务教育的，入学手续截止日为8月10日。

各幼儿园家长会陆续召开

这一周来，不少幼儿园陆续召开家长会，详细解读入学信息登记流程及注意事项，各幼儿园也将陆续发放草表，开始信息确认工作。

完成入学信息登记后，家长将收到“上海基础教育”发出的短信，家长请务必妥善保存短信上告知的密码，后期登录上海市义务教育入学报名系统，报名公办或民办面试等流程，均需要使用到该密码。

信息登记表（草表）可修改

昨晚，不少家长在朋友圈里咨询，如果信息登记表（草表）上信息有误是否可以修改？

信息登记表上显示的信息分为两类，一类是姓名、性别、身份证件信息、户籍信息、居住地信息等，另一类则是监护人信息、就读幼儿园、入学地住房信息等。

一般而言，监护人信息、就读幼儿园等信息在幼儿园就可以修改，家长只需要携带相关证件，让幼儿园对照修改；而户籍等部分信息，幼儿园不能修改，需要家长携带证件去区有关部门修改后，再到区教育局指定地点进行再次入学信息确认。

如果遇到信息有误，家长不必惊慌，只需根据幼儿园指导的步骤，到相应部门进行修改即可。一旦发现信息有误，就及时修改，以免超过截止日期。