向70多人借钱炒股 2200余万无力偿还-“炒股高手”涉集资诈骗被起诉

记者 黄慧青

晨报讯1955年出生的张某从2000年开始炒股，他一直坚信自己能靠股市发家致富，他的生财之道是借别人的钱获自己的利，最终因持续亏损无法还款而东窗事发。2018年3月26日，张某被上海市浦东新区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪提起公诉。

2000年，张某开设股票账户进行炒股，正逢股市行情大涨，张某看着账户里的钱越来越多，发现炒股是一条特别适合自己的谋财路子，但苦于自己的本金少就算翻番也赚不了大钱，于是张某想到了向亲戚朋友高息借钱的法子。

一开始他允诺年息20%向村里的邻居朋友借钱，忠厚老实的形象加上按时还本付息的信用，张某打出了自己“炒股高手”的“牌子”，一传十，十传百，十几年内张某借到的钱已经数以千万计。

然而这“稳赚”的背后是张某持续亏损的残酷事实，张某交代：“2015年下半年开始，我的股票交易额不多了，基本上都是向他人借款，拆东墙补西墙，支付高额利息及偿还本金了”。

面对越来越大的资金缺口，张某并没有收手，而是为了维持现状，不让债务人知道他亏损的事实，继续不断向他人借钱，同时存有“搏个机会”的心思，天真地认为“只要股市有涨势，我还是可以有盈利的。”

这种天真的想法很快就被现实打破了，2017年10月，张某意识到自己已无力回天，怕债务人上门讨债，举家搬迁到临时租借的房子里躲债。

2017年10月31日，张某被抓获归案，风光一时的“炒股高手”成了犯罪嫌疑人。截至案发，张某共骗取70余人资金，实际未兑付金额2200万余元。日前，张某被上海市浦东新区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪提起公诉。