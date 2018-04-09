在家政公司办卡，不提供服务还不退卡-所发售的预付费卡未进行备案，承认缺少家政人员却一直在售卡

晨报记者 吴正彬

近日，市民金女士反映了一件让她气愤的事：她此前在三鼎家政集团上海公司（即“上海三鼎海上家政服务有限公司”）办了一张贵宾专属卡且充值1300元，可才用了几次，就被告知“由于缺少服务人员，无法继续提供服务”。要求退款，对方却迟迟不办理。昨天，该公司江苏路分店张经理对记者回应称，因集团“近期忙于上市”，客户的退款流程已延长至30个工作日。还称目前虽然缺少服务人员，但仍在售卡。

不过，记者调查发现，三鼎家政集团上海公司挂在网上的好几家分店，在线下都难以找到实体店，客户遇到问题只能电话联系。不仅如此，该公司在上海并未进行过发卡备案。此外，也有消费者怀疑，该公司售卡后却不提供服务的行为是在变相融资。

有消费者已被拖了大半年

“我是在网上找的‘来人到家’的阿姨，她们来给我打扫过几次卫生，打扫完后还有专人上门来检查服务质量，我觉得这个公司挺专业的，后来就在他们那里办了张贵宾专属卡，并且充值了1300元。”金女士所说的“来人到家”，其实是三鼎家政集团的合作方，相当于三鼎家政集团的线上平台，用来接收网上订单，安排员工上门。

据金女士回忆，在接触“来人到家”服务的过程中，三鼎家政集团上海公司江苏路分店张经理就一直打电话来推荐她办卡，后来更是直接上门来帮她办卡。办卡时对方只让她填了一张会员登记表，然后给了她一张黑色的贵宾专属卡，此外再没有其他的文件或者证明。“后来我又用这张卡消费了几次，但很快就被通知‘因为缺少服务人员，无法继续提供服务’。我要求退卡，他们一开始说是7个工作日，后来变成了15个工作日，现在又变成了30个工作日才能退，从年前开始一直拖到现在都没给我办。”

记者了解到，投诉三鼎家政集团上海公司的消费者不止金女士一个，有消费者甚至已被拖了大半年仍未退款，被欠款金额有的几千元，也有的上万元。

三鼎家政线下实体店难寻

根据张经理的名片以及网上查到的地址信息，记者走访了三鼎家政集团上海公司的其中几家线下实体店，发现有好几家店都难以找到。记者首先来到了张经理名片上标明的地址——愚园路1032弄10号底层，但这里更像是居民住宅，环顾四周怎么也找不到三鼎家政的招牌。“这边没有你说的三鼎家政集团。”一位居民告诉记者。随后，记者拨通了张经理的电话询问，他表示“那一带不让随便挂招牌”，而且他也刚好出去了，店里没有人。高阳路440号的虹口分店也差不多，看不见醒目的招牌。城隍庙分店稍好些，有在门面张贴“三鼎家政”的字样。

几位在三鼎家政办了卡的市民都表示，不管是办卡还是遇到了其他问题，他们全都是通过电话的方式联系三鼎家政的工作人员上门服务。也有警惕的市民产生过质疑：他们上门服务这么积极，会不会线下实体店根本就只是个幌子？

据上海市单用途预付费卡协会核查，虽然三鼎家政集团上海公司表示自己在沪有32家分店，且均为直营，但调查显示，具有营业执照的分支机构仅有10家，而目前登记状态为续存的仅5家，剩余5家已注销。

金女士的退卡问题到底能不能解决？张经理在电话中告诉记者，由于集团正忙于做上市准备，内部要做很大的调整，“现在审核流程变长了，客户申请退款必须要30个工作日才能完成。金女士如果愿意等，保证在30个工作日内完成退款”。张经理还称，目前公司虽然缺少服务人员，但仍一直在售卡给消费者。“公司的内部调整预计5月份就能完成，5月份以后，就能正常提供服务。”

不过，据一位曾在三鼎家政工作过的服务人员透露，三鼎家政的服务人员流动性比较大，缺人手的现象并不少见，有些时候一个区的服务人员可能就只有10几个，根本就服务不过来。

对此，有消费者提出质疑：三鼎家政大量售卡却无法提供服务的行为是否属于变相融资？此前，市消保委已建议相关部门对此类企业予以密切关注，提醒消费者谨慎选择预付费消费方式。

已提请相关部门协同调查

根据商务部2012年发布的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第七条规定，规模发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内，向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案。

记者首先拨打了三鼎家政集团上海公司的服务热线，询问其发售的预付费卡是否已在上海市商务主管部门备案，客服人员表示不清楚。

记者随后查询单用途商业预付卡业务信息管理系统，输入关键词“三鼎”，只查询到了其在广州、郑州、济南三家分公司的备案记录，也就是说其上海公司并未进行发卡备案。对此，上海市单用途预付费卡协会此前已发布《上海市单用途预付卡市场风险预警报告》，提请上海市、北京市商务委协同调查，建议消费者保存好与商家签订的章程协议、发票收据，必要时运用司法途径进行维权。

此外，记者也咨询了北京盈科（上海）律师事务所律师姚华，姚华表示，家政公司发售预付费卡，应当按照约定向消费者提供家政服务，如果其无法再为消费者提供服务，理应为消费者办理退卡，这是消费者拥有的最基本的权利。此次投诉中，如果家政公司还是迟迟不肯给消费者办理退卡，在协商未果的情况下，建议消费者可以通过诉讼途径解决问题。