敲碎20余辆车车窗 疯狂盗窃车内财物-男子获刑3年，自称“车子也被人敲过”

记者 李东华

晨报讯1个月内，张某用逃生锤敲碎20余辆汽车的车窗玻璃，疯狂盗窃车内财物。近日，上海市崇明区人民法院（以下简称崇明法院）对其一审判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。

2017年11月，崇明城桥镇、港西镇、新河镇等地接连发生车内盗窃案，犯罪嫌疑人采用逃生锤敲碎机动车车窗玻璃，窃取10余名被害人车内的财物，引起了较大的社会影响。

2017年12月2日，张某因形迹可疑，被公安机关盘问后，主动交代自己的罪行而案发。

近日，被告人张某被提起公诉。

“你怎么会想到用逃生锤敲击机动车玻璃来盗窃？”庭审现场，公诉人发问。

“半年前我的车子也被人敲过，我又刚好弄到一把逃生锤……”被告人张某称。

在法庭辩论环节，辩护人提出希望对被告人减轻处罚，“被告人张某系自首，盗窃的原因是因为欠了货款，所获的赃款没有用于挥霍，在到案后能够如实供述全部犯罪事实，希望法庭予以对从轻、减轻处罚。”

法庭最后，被告人张某表达了深深地忏悔，“我真心悔过，我不应该破坏人家的车子，我是因为欠了货款，心急，希望法庭给我一个重新做人的机会。”

经审理，崇明法院认为被告人张某以非法占有为目的，采用破坏性手段秘密窃取他人财物，数额达17000余元，其行为已构成盗窃罪，且属有其他严重情节，依法应予惩处。被告人张某具有自首情节，依法予以从轻处罚。但对辩护人提出对被告人减轻处罚的意见，崇明法院认为，被告人张某采取的系破坏性手段实施的盗窃行为，达数十次之多，社会影响恶劣，危害性大，且没能赔偿被害人损失，故对辩护人提出的减轻处罚的意见，不予采纳。

最终，崇明法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，依法判决被告人张某犯盗窃罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币3000元。