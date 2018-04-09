看房“免费接送”却被半路丢在服务区-中介人员：客户没有买房的态度　中介公司：涉事中介人员已被处分

晨报首席记者 张益维

“某某地区沿街旺铺了解一下吗？班车接送免费看房的……”相信这样的推销，许多市民都曾遇到过。热情洋溢的推销人员一边不遗余力地介绍着房子的卖点，一边不断强调看房“免费接送”一条龙服务。

然而，这些都是建立在你对所推销的房子感兴趣之上，一旦表露出心不为其房所动，或许马上就给你脸色看，市民张小姐就因相信中介提供的“免费接送”服务而遭遇了一次看房惊魂。

●市民：

随身物品都没能拿下车

张小姐一直有在上海周边地区投资商铺的想法，因此微信中添加了许多房产中介。其中，某地产中介川沙某店的一名刘姓中介人员，发在朋友圈里的一则关于西塘东区某商铺的销售信息，引起了张小姐的注意。由于位置较远，3月31日晚，张小姐和刘姓中介人员约定，第二天由刘姓中介人员提供车辆，带张小姐去西塘看房。

4月1日中午，刘姓中介人员的同事如约在浦东某地接到了张小姐和她的男朋友。15点左右，张小姐到达售楼处，她见到了等在售楼处的刘姓中介人员和他的同事川沙某店尹经理，二人表示将负责带张小姐看房。

“我对他们印象很好，说话很爽朗，为人也很和气。”张小姐说。整个看房过程中，她始终认为双方相处是愉快的，并未意识到自己已经得罪了对方。

在看过商铺后，张小姐发现，这个商铺并未在景区内，而是和景区有一定距离。于是，她向刘姓中介人员和尹经理提出，想要去景区里看看客流，对方同意了，双方约定在晚上7点钟集合。

“因为景区是要买门票的，我就开玩笑和他们说，我既然进了景区，就可能四处看看，如果晚了，请他们多包涵。他们也很大方地同意了。”张小姐说。

18点半左右，张小姐意识到自己可能无法及时从景区赶回，又发了信息表示自己将在7点半赶回售楼处，对方也表示了同意。

19点30分许，张小姐回到约定地点。双方一起驱车返回上海。此时，张小姐没有想到，在她眼里一直很和善的两人，对她已有很多不满。21点左右，车辆行驶至S32往东航头服务区。到服务区后，张小姐提出想要上厕所，她的男友和她一起下了车。可当她和男友准备返回车上时，发现原本停车的位置，已经空空如也。

“我一开始以为他们是去加油了，还在服务区找了很久，最后才意识到，我们是被扔下了。”张小姐说，更过分的是，此时她的外套、文件袋还留在对方的车上。没有了外套的张小姐，只能穿着单衣站在晚风中。

“唯一感到庆幸的是，当时把钱包和手机带下了车。”张小姐说。为了联系到对方，张小姐尝试给尹经理、刘姓中介人员打电话、发微信、发短信。然而，短信没人回，尹经理的电话始终处于“通话中”，而刘姓中介人员的微信显示，她已不再是对方好友。

无奈之下，张小姐当日选择了报警、投诉。经过多方协调，4月3日下午，尹经理主动联系了张小姐。尹经理说，之所以突然离开，是因为张小姐在此前看房的过程中，“伤害了他们的感情”。

尹经理列出了三点原因：一、张小姐在看房过程中，曾向业主方咨询，由中介带看交易价格会不会偏高，这个举动让尹经理等人觉得张小姐要跳过中介和业主方直接交易，伤害了中介的感情；二、张小姐晚上去酒吧街喝酒、去景区里玩，让他觉得张小姐是去西塘旅游去的，而不是真正想去看房子；三、车接车送不是义务的，而是他提供的私人服务，因此有权不再提供服务。

对于尹经理列出的三点原因，张小姐表示不能接受：一、向业主方询问价格是否偏高，是因为她认为如果中介有返点，那么如何返点，该付多少，是完全可以放在桌面上谈的，并非是为了跳过中介。而且业主方当场表示了没有返点，三方后面的沟通很顺畅。中介并未提出不满；二、自己为何进景区，何时从景区回来，都已和中介进行了充分沟通，如果中介有疑义，可以当场提出，而不是中途突然消失；三、双方已经口头约定过“安全接走，安全送回”，如果尹经理不想履行约定，完全可以在西塘就提出这个问题。

“如果他们向我提出不愿意继续带我们返程，我们完全可以选择其他方式回来。他们不该突然这样丢下我们，还带走了我们的随身物品，晚上9点多被扔在郊区的收费站，我们该怎么办呢？”

●中介人员：

“她不是看房，是去玩的”

4月4日，晨报记者来到张小姐提到的某地产川沙某店，店内工作人员告诉记者，尹经理和刘姓中介人员都到外地带客户看房了，要到下午才能回来。随后，记者通过电话联系到尹经理，电话中，尹经理表示，“是她深深地伤害了我。我是带她去看房子的，不是带她去玩的。”尹经理说，他觉得张小姐根本不是去看房的，根本没有买房子的态度。

尹经理说：“那天是我们特意去接她到嘉善看商铺。我们公司并不提供车接车送的服务。车是我个人的车，路上的费用也都是我个人承担的。到了嘉善后，她提出要去景区里考察商铺。等了很久后，她从景区回来，说自己直接到了停车场，不再看房子了。我想，为什么从景区回来后就不看房了，是不是考察得不满意。结果到停车场才发现，两个人喝得醉醺醺的。这两个人根本不是去考察的，是去里面玩的。我不提自己承担了多少路上的费用，但这两个人，根本没有买房子的态度。”

此外，尹经理表示，在张小姐去卫生间时，因为突然接到了公司电话，着急返回，就把张小姐“忘了”。

那么，为什么张小姐通过电话、微信、短信都无法取得联系呢？尹经理说，微信可能是误删了，短信没有看到，而陌生电话拨打他的某个特定的手机号，他都不接的。同时，他表示：“我整个过程中没有收她一分钱，她这样戏耍我，我感觉她很不道德。就算是拉黑了，也没什么不正常的，是因为她的做法已经深深的伤害了我们。我们这样做，是在她伤害了我们的前提下。”

尹经理说，自己从未承诺过包接包送：“我们包送，是因为我们讲道德，但如果客户都不讲道德，拿我当猴耍，我感觉我受不了。”

既然尹经理已经对张小姐很不满意，为何其当时不直接向张小姐及其男友提出呢？对此，尹经理表示：“他们当时醉醺醺的状态，我不能和他们争辩，怕发生不必要的口角，引发不必要的麻烦。”

最后，尹经理表示，他对张小姐的投诉感觉很不满：“我免费接她，免费带她看房，就因为我这一点点小疏忽，她就这样对我，我不想跟她沟通了。”

●中介公司：

将对员工加强培训管理

昨日，晨报记者联系到了该中介上海总部相关工作人员，工作人员表示，已经在介入调查此事。该工作人员表示：“客户张小姐在公司业务员陪同下至西塘看商铺，看房过程中由于一些误会和主客观原因令双方产生了些许矛盾，回程中，公司业务员把客户留在航头休息站自己先行离开。”

该工作人员表示：“据了解，这件事情很大程度上是由于双方沟通有误，彼此误会而导致，事后业务人员也联系客户表达了歉意。我们作为服务方，此行为肯定是不妥当的，撇去客户这边的因素，公司新业务员由于没有控制好自己的情绪而做出不恰当行为，其已经进行深刻反省。公司也将对其进行行政警告处分，同时加强培训管理，以避免再次发生此类事件。”

[律师观点]

中介有义务将客户安全带到约定地点

晨报记者就张小姐的经历，随机询问了几位市民的看法。有市民表示，自己虽然没有在看房过程中被半路丢在服务区，但也曾遇到过因未交易成功，被中介摆脸色的情况。一位阿姨认为，无论如何，中介不该半路将客户丢在服务区里。如果每个中介都这样做，谁又敢和中介一起出远门看房呢？

但也有市民认为，中介的做法没什么大错。一位同样对投资商铺有兴趣的中年男性认为，在中介已将客户带回上海的情况下，其有权利选择地点请客户下车，并无义务一定要将客户送到家门口。

上海扬远律师事务所律师王扬认为，在此事中，中介有义务将客户安全带至约定地点。王扬说：在此事中，双方虽无书面约定，但在张小姐上车的一刻，双方的口头约定中已包含了中介应将张小姐带至约定地点的内容。如果中介对约定内容不满，应向张小姐提出更改内容，而非在未经张小姐同意下，单方面将张小姐丢在某个地点。

王扬认为，尹经理以客户态度不好、车费由私人承担等理由，强调其并无义务将张小姐等人送回家，是不合理的。王扬说：“客户所接受的，是一次以免费接送为条件的看房约定，至于费用是由公司承担或是私人承担，与客户并无关系。至于态度问题，王扬说：“中介邀请客户看房，就应抱有客户看房可能交易成功，也可能交易失败的心理预期。如果因为态度问题就随意将客户置之不管，那么所谓的态度问题如何衡量呢？是不是所有看房者都要买一套房子，不然就是态度有问题呢？”

王扬认为，在带看房过程中，房产中介，对客户的人身安全有保护引导的责任。随意将客户丢至半路，是对客户人身安全的不负责。“好在这件事中，张小姐没遇到什么不好的情况。做个不好的假设，如果因为房产中介的突然离开，张小姐当天晚上在服务区出了什么事情，中介需负相应的责任。”