中国船舶工业集团公司第七〇八研究所副总工程师费龙：-一头青丝熬成雪，深耕疏浚三十载

晨报记者 何雅君

国之润，自疏浚始。李冰父子修筑都江堰、隋朝开凿大运河，这些人们耳熟能详的故事都是中国疏浚业的缩影。而在中国船舶工业集团公司第七〇八研究所，52岁的副总工程师费龙在疏浚领域深耕三十一年，将满头青丝熬成雪白，带领设计团队完成了20多艘大型耙吸挖泥船以及多型大型绞吸挖泥船的开发，使我国挖泥船设计水平跨入世界先进行列。他也因此被中国疏浚协会授予“全国疏浚行业资深专家”称号。

走自主创新道路打破“欧洲垄断”

在疏浚工程中，耙吸式挖泥船是比较常见的一种挖泥船。它机动灵活，效率高，抗风浪力强，适宜在沿海港口、宽阔的江面和船舶锚地作业。长期以来，我国的挖泥船主要依赖进口。我国的船企及疏浚企业要想获得相关技术，不得不向垄断设计、建造技术的欧洲少数国家支付高昂的技术使用费。费龙深知，要想将这笔费用留在国内，只能走自主创新的道路。因此，从2001年起，他就以项目设计主管的身份，带领团队开始参与大型耙吸式挖泥船的改装设计工作。当时费龙35岁，满头青丝，风华正茂。而今，由于用脑过度，52岁的费龙白发如雪。顾及到对外形象，费龙不得不把头发染黑。“本该留给头发的营养都供给大脑了。”他幽默地说。

2008年，费龙主持开发了我国第一艘18000方超大型耙吸挖泥船“通程”轮。该船原定的舱容为15000方，在详细设计进程过半、船级社许多图纸已退审、船厂生产设计已开展的情况下，船东天津航道局提出要加大舱容要求。改还是不改？船厂坚决反对，设计人员也有想法，如果影响到船厂船坞周期，将会对船厂一系列船的生产安排造成重大影响。

费龙意识到，若能以修改方案为突破口，就可以满足船东的要求，同时也不会对设计和船厂的进度造成大的影响。在修改设计论证协调会上，他代表七〇八所介绍了自己提出的修改方案，并告诉大家，修改方案对船的总纵强度、航速、安全及其他方面性能不会造成影响。费龙的方案获得了船东、船厂的认可，而他既为船东着想、又考虑船厂利益的做法受到了各方的赞赏。

船东造船部经理刘长云感叹：“费龙在这次改进中发挥了决定性的作用，做成了一般人不敢做的事情。”

2010年7月，“通程”轮顺利交付，其主要评价指标达到了国际先进水平，综合能耗水平低，经济效益高，被称为“绿色环保”型耙吸挖泥船。中国水运建设行业协会授予该项目科学技术奖特等奖。

带领团队开发设计“造岛神器”天鲲号

十多年来，在七〇八所创建大型挖泥船研究和开发平台的基础上，费龙带领设计团队先后完成了“海虎系列”、“通系列”、“浚海系列”等大型耙吸挖泥船以及多型大型绞吸挖泥船的开发，为我国岛礁建设、深水港、深水航道和临港工业区等重大工程提供了装备保障，提升了我国在世界疏浚界的地位。

2017年11月3日上午，由中交天津航道局出资、中船七〇八所自主设计的新一代超大型自航绞吸挖泥船——“天鲲号”脱开缆绳，驶出上海振华船厂的船坞，三声嘹亮的汽笛声响彻长江入海口。作为项目技术负责人，费龙承担了“天鲲号”的船型开发工作。在设计过程中，费龙带领团队攻克了船型方案、船体结构、动力系统、疏浚系统、柔性钢桩、重型桥梁等关键技术，开发了一型具有自主知识产权的超大型自航绞吸挖泥船。“天鲲号”船长140米，宽27.8米，最大挖掘深度可达35米，疏浚能力为每小时6000立方米，能将海沙、岩石以及海水混合物输送到最远15000米的地方。由于它大幅提升了我国填海造陆、航道疏浚、港口建设等领域能力，媒体称之为“造岛神器”。

费龙向记者介绍说，“天鲲号”在船型、系统设计、功能定位、总体布局上都实现了技术创新，“可以说是中国船舶工业瞄准世界科技前沿、把高新技术与重型装备制造高度融合的里程碑”。