溱潼会船节开幕 见证“水上庙会”盛况

晨报记者李晓明报道 昨日，第十三届中国湿地生态旅游节暨2018年中国泰州姜堰溱潼会船节盛大开幕。数百条各式各样的船只和上万名会船选手飞篙走桨，弄潮击浪，演绎历久弥新的民俗画卷。现场数万中外嘉宾、游客共赏湿地风情，见证“世界最大的水上庙会”壮观景象。

今年的会船节以“溱湖‘船’奇康养福地”为主题，充分展示姜堰、溱湖地域文化特色和旅游文化元素。开幕式前的滚莲湘、踩高跷、窑工号子、牵驴花鼓等文艺表演富有浓郁的水乡特色和姜堰民俗风情。

溱潼会船历史悠久，由南宋相沿至今历经数百年传承而不衰，有“民俗文化之大观、水乡风情之博览”“世界最大的水上庙会”之称，被列入全国非物质文化遗产名录。据了解，今年溱潼会船节将延续到“五一”小长假结束。期间，每天都有会船表演，同时还有万朵古山茶观赏节、河横乡村旅游节、黄龙士世界女子围棋擂台赛、泰州华侨城“抖抖更开心”春赏抖音大赛等形式多样、互动性强的活动陆续举行。