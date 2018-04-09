沪郊田头首现白色油菜花-5年内将开发10余种彩色油菜花，或可种植于街头和家中

晨报记者 谢克伟

每当春节过后至4月间，奉贤、金山、松江就会出现一望无际的黄灿灿油菜花，但很少有市民见到过白色、粉红色、橘黄色、橘红色的彩色油菜花。上海农科院油菜育种专家、国家油菜产业技术体系上海综合试验站站长杨立勇研究员昨天透露，他的团队已经成功研究出白色、粉红色、橘黄色油菜花。其中，白色油菜花今年已首次出现在上海的乡间田头，橘红色等3种油菜花则在进一步选育过程中，预计3至5年时间就可以开发出10多种彩色油菜花。届时，彩色油菜花种在郊野公园、乡间田头，甚至种在街头、家里阳台上和天井里，会把原本暗淡的冬天、初春的上海装扮得更美丽。

已有白色油菜花可赏

其余颜色将陆续跟进

近年来，大面积种植的油菜，已经成为了冬天和初春时节的一道美丽风景。彩色油菜花的开发则将令这道风景更加靓丽。杨立勇团队在黄色油菜花的基础上开发成功白色油菜花，目前已经种在了嘉定沪宜公路边上（3亩左右）、青浦重固镇徐姚村（3至4亩）和松江田头。白色油菜花高约1.65米，叶色深绿，苔茎绿色，花瓣雪白色，椭圆形，平展。虽然目前种植面积还很小，但种植后的美景已经初现。

除了白色油菜花，杨立勇团队也已研究成功粉红色、橘黄色油菜花，这两种今年还只在农科院的基地里试种，而橘红色等3种油菜花则在进一步选育过程中。杨立勇团队预计总共可开发出10多种彩色油菜花品种，开发时间在3至5年。

据杨立勇介绍，他们已经与光明集团达成初步意向，考虑明年在崇明种植一万余亩白色、粉红色、橘黄色油菜花，如方案落实，明年崇明将有4种油菜花景色。明年奉贤菜花节也会出现多种颜色的油菜花，嘉定华亭镇也在酝酿试种彩色油菜花。

杨立勇透露，目前团队现有的研究成果主要是在乡间田头种植彩色油菜花，下一步他们还将研究在城市街头和家中种植彩色油菜花。而要让彩色油菜花能够种在家中，关键是要让油菜矮化，株高要不超过0.8米，才方便种植在家中的阳台上、房间和天井里。同时油菜的花瓣也要更大，花色、花朵更凸出，让油菜花更具观赏性。“油菜花花期一个月，花期较长。油菜花的开花季节在每年2月至4月，如果错时种植，可以让油菜花景观的观赏期延长。而在冬天和初春，上海开花的植物较少，城市街头色彩单调，有了彩色油菜花，可以让上海暗淡的冬色、初春争奇斗艳。”

油菜花变色并非转基因

无需担忧食品安全问题

油菜花变色之后，人们很快想到，这样的转变是不是通过转基因完成的，担心涉及食品安全问题。杨立勇表示，油菜花变色是通过远缘杂交的办法，将其他食用植物花的颜色转育到油菜上，如有的芥蓝花是白色的，萝卜花是粉红的，在芥蓝和萝卜花期的3至4月份，科研人员去掉油菜花蕊中的雄蕊，把白花芥蓝的花粉和萝卜花粉授到油菜上，这样，油菜开出的花就分别是白色的和粉红色的。

今年3月份，农科院的10多位科研人员在试验的田间人工授花粉，一个花蕊一个花蕊地点，足足授粉3个多星期。一株油菜只要有一个花蕊被点上芥蓝花粉，整株油菜开花时就会变成白色。据悉，一旦技术成熟，点花粉完全可以由菜农完成。

杨立勇强调，油菜花变色属于将其他植物花粉颜色的基因片段导入油菜中，与转基因是根本不同的，因此，不存在彩色油菜花油菜苔、菜油食用的安全问题，市民也不用为食用彩色油菜花的油菜苔、菜油而担忧。

改良去除有毒成分

油菜苔已美味可食

经过杨立勇等油菜专家的潜心研究，油菜如今增加了菜叶、菜杆可食用的功能，说得明确一点，就是现在油菜的菜叶、菜杆与青菜、鸡毛菜一样，洗净后可烧汤或炒着吃。

“原来的油菜并没有这样的功能，是因为油菜里面含有对人体有毒的物质硫苷，现在的油菜已经被彻底改良了，没有这样的有毒成分了。”杨立勇解释，油菜开花后，菜叶、菜杆就会变老，无法食用，所以油菜菜叶、菜杆的食用时间应该在开花前夕，即每年的11月份至次年3月份。

供食用的油菜菜叶和菜杆被业内称为油菜苔，油菜苔吃口嫩、糯、甜，水分足，有绿叶菜的清香。由于是在冬季种植、上市，病虫害较少，通常无需使用农药，所以油菜苔算是一道地道的绿色冬季时令菜。其上市价比青菜、鸡毛菜略高，一般每斤3至5元。

油菜的另一项传统功能就是开花后的菜籽可以用来榨油，即菜油。据悉，菜油现在越来越被看好，已被业界冠以“东方橄榄油”美誉，原因就是它几乎涵盖了人体所需的所有成分，故而又被称之为“全价油”。值得一提的是，国内种植的油菜属于非转基因农产品，因此，市民无论是吃油菜苔还是食用菜油，都无需有后顾之忧。

来自农业部门的消息显示，上海现在油菜的种植面积约有2万多亩，按照一亩油菜产油菜苔300斤、产菜油150斤计算，总产量虽不算高，但由于其含有观赏、食用的多重功能，所以其地位和作用越来越被看好。