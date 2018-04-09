28℃明天提前感受“初夏”-受弱冷空气影响，周三开始降雨频繁，最高气温将逐步走低

记者 徐妍斐

晨报讯 昨天是清明节后首个工作日，冷空气逐渐东移入海，驱散了寒意，“20℃+”的天气又回来了。本周初期继续升温，周二最高气温甚至可达28℃。

昨天起，偏南暖气流迅速“反攻”，全国大踏步回暖，气温升幅普遍达2-6℃。受辐射降温和大风影响，上海昨天温差较大，早晨徐家汇最低气温仅8.5℃，不过白天在西南风和阳光共同作用下，气温攀升较快，最高气温升至22℃。

本周，申城天气将以周三为分界线，在此之前晴好升温，之后阴雨降温。今明两天，在偏南风的影响下，本市气温明显回升，9日最高气温25℃，10日最高气温将升至28℃，甚至更高，可谓是提前领略“初夏”体感。今明两天的早晨，可能还有一些辐射降温的影响，早晚温差仍大于10℃。郊区如崇明，今天最低气温在6℃附近。

周三开始，受弱冷空气影响，云系增多，降雨开始频繁，最高气温回落直降5℃，在23℃左右，之后几天逐步再走低。

俗话说：“春困秋乏”，为什么春天易犯困？气象专家介绍，这是因为春天气温升高，人皮肤里的毛细血管与毛孔开始舒张，身体血液循环变得旺盛，身体的血液供应量开始增多，而流入大脑的血液却减少，导致大脑供氧不足，进而使得脑神经细胞兴奋度降低，令人出现无精打采、乏力犯困等现象。

要应对“春困”，专家建议首先走出户外多运动，多做慢跑、打太极、散步等有氧运动，以提高心肺功能。多吃碱性食物与富含钾的食物，如葡萄、柠檬等水果。而高蛋白的红肉食物属于酸性食物，此时可少吃。另外，人体缺钾也容易出现犯困症状，海带、紫菜、发菜、甘蓝、芹菜等食物中钾含量丰富，春季可多吃。