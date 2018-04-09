农业农村部：春耕开局良好 夏粮丰收有基础

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2018年04月09日 08:42A-A+

​全国各地春耕生产由南向北正紧锣密鼓地依次展开。据农业农村部农情调度，今年我国春耕生产开局良好，夏粮丰收有基础。

截至4月8日，全国已播农作物2.2亿亩，完成意向的17%，进度快于上年同期。目前，各地春播进展顺利。

农业农村部种植业管理司副司长 潘文博：从气候、政策、市场等多种因素看，今年全国农业生产的基本面是好的，春耕生产开局良好。开春后，小麦苗情迅速转化升级，长势好于预期。特别是清明前后，冬麦区出现大范围降雨，有效改善了土壤墒情，有利于小麦生长发育，加之面积稳定，奠定了夏粮丰收的基础。

​潘文博介绍说，今年，全国种植结构继续呈现调优态势。预计今年水稻面积比上年减少1000多万亩，主要是调减东北寒地井灌稻和南方双季稻区低质低效的籼稻。籽粒玉米在前两年调减5000万亩的基础上，今年有望继续调减。同时，有效供给增加，大豆面积在前两年增加近2000万亩的基础上，预计今年增加500万亩。同时，各地还呈现出质量兴农、绿色兴农的新气象。

农业农村部种植业管理司副司长 潘文博：大力调整农业投入结构，推广有机肥替代化肥和病虫全程绿色防控，减少化肥和农药使用量。大力调整农业生产方式，推进玉米大豆轮作，实现用地养地结合，今年耕地轮作休耕试点面积3000万亩，比上年扩大1800万亩，农业高质量发展和绿色发展呈现良好态势。