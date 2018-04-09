专家分析：美方挑起中美贸易摩擦 对我国宏观经济运行影响不大

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http://m.news.cctv.com/2018/04/09/ARTIwjLz3sqxyKdVtZ9FtT6B180409.shtml

近期，中美贸易争端持续升级。专家表示：由于中国经济当前稳中向好且长期稳定向好，市场回旋余地大，发展动力足、韧性强，中美贸易摩擦将对我国经济产生一定影响，但总体影响不大。

专家表示：当前我国经济呈现稳中向好的态势，供给侧结构性改革深入推进，内需稳步扩张，为应对中美贸易争端奠定坚实的物质基础。同时，由中美贸易摩擦直接带来的就业岗位净减少的规模有限，风险完全可控。

国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：美国对华301调查提出的清单当中，涉及的500亿（美元），仅仅只占我们国家对美出口的11.6%，占我们国家总出口的也就是2.2%，对经济增速的影响0.1个百分点都不到，应该说不会影响到我们全年实现6.5%的预期目标。

专家表示：中美贸易摩擦对我国物价影响可控。

国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：我们测算，就是即使我们进口大豆加征25%的关税，我们的豆油包括农副产品价格上涨一点，我们的估算也就是上涨0.25个百分点，（CPI）也就是在2.4%左右，应该说也是在我们的CPI的调控目标3%以内。

相反，我国选择大豆进行反制将会对美国经济会产生较大冲击。研究表明，若我国选择全面禁止进口美国大豆，由于我国需求量很难被其他国家替代，将导致美国相关行业国内增加值减少129亿美元，就业减少达8.6万人。

专家分析认为，中美贸易摩擦对我国市场影响不大。近年来，随着我国国内消费市场不断拓展，对高端商品的需求不断增加，美对我加征关税的产品市场可以部分转向内销。

国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：去年据我们统计，我们全社会的消费品零售总额，已经达到了40万亿（元）左右，那么相当于6万亿美元，大家想一想，就是说我们500亿（美元）的出口的商品，在我们6万亿（美元）当中占的比例是很少的，而且我们这个内需潜力还没有发挥出来，所以我们完全可以通过扩大内需，来抵消中美贸易摩擦对我们的影响。

专家表示：从汇市看，预计全年人民币汇率有望保持双边波动态势，汇率预期基本稳定；从债市看，全年将基本延续稳定运行态势；从股市看，伴随供给侧结构性改革的进一步深化，国内经济将保持高质量发展态势，产业结构持续优化、消费升级顺利推进、企业盈利能力不断增强，都将为股市温和上行营造良好的基本面。

国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：所以说总体上来说，我是觉得（中美）贸易摩擦对我们宏观经济运行影响不大，因为我们这个大的宏观经济回升向好的态势基本确立，所以说这个态势不会因为一点风浪就会改变这个趋势。

​专家表示：从汇市看，预计全年人民币汇率有望保持双边波动态势，汇率预期基本稳定；从债市看，全年将基本延续稳定运行态势；从股市看，伴随供给侧结构性改革的进一步深化，国内经济将保持高质量发展态势，产业结构持续优化、消费升级顺利推进、企业盈利能力不断增强，都将为股市温和上行营造良好的基本面。

国家发展改革委宏观经济研究院常务副院长 王昌林：所以说总体上来说我是觉得美国贸易摩擦对我们宏观经济运行影响不大，因为我们这个大的宏观经济回升向好的态势基本好，所以说这个态势不会因为一点风浪就会改变这个趋势。