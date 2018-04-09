微视频：新时代，博鳌再出发！

2018-04-09 08:21:01 来源： 新华网
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在2018年博鳌亚洲论坛开幕之际
新华网推出精美微视频
《新时代，博鳌再出发！》
哲思哲韵
诉说博鳌初心 尽显中国魅力
一滴水，汇入大海，才能奔腾不息
一棵树，矗立森林，才能历经风雨
一个人，背靠祖国，才能勇敢前行
一个国，惠及他国，才能睦邻安邦
包容是最宽广的胸怀
开放是最自信的姿态
海阔天高美 椰风暖人醉
从海南博鳌小镇，到亚洲对话平台
2001年，博鳌亚洲论坛从春天里走来
17年风雨兼程 17年初心不改
凝聚亚洲共识，推动亚洲合作
筑造亚洲命运共同体的伟大梦想
2018年4月
在改革开放四十周年之际
中国将扬起新时代大国外交的风帆
博鳌将开启新时代主场外交的征程
开动创新驱动的列车
奏响“一带一路”的合唱
吹响“改革再出发“的号角
提供全球化的中国方案
为开拓亚洲开放创新的新未来奋进
2018
博鳌，再出发
中国，再出发
亚洲，再出发
让中国改革发展造福人类
让人类命运共同体建设的阳光
温暖亚洲
普照世界
出品人：田舒斌
总策划：郭奔胜
总监制：刘加文
策 划：夏小鹏 韩 琳 汤丹鹭
导 演：张祺 拾国杰 黄奋越
创 意：徐倩 刘小军
编 辑：毕秋兰 王一诺 郝斐然 李小雨
剪 辑：王也
包 装：石超
设 计：杨霁昕
配 音：刘子华