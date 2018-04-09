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 潮起海之南，魅力无限

 

-新华网

2018-04-09 09:25:12 来源： 新华视界

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　　南海之滨，千帆齐进，浪潮奔腾不歇。

请跟随我们的镜头，一同领略海南之美。

科技海南

蓝天碧海，文昌航天发射场箭指太空，三亚国际邮轮港码头万吨邮轮矗立，环岛高铁火车飞驰……

天舟一号货运飞船发射成功

崖城13－1钻井平台

环岛高铁

陵水现代农业示范基地

环岛高速

海口世纪大桥

海南航空天羽飞行训练基地

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　　文化海南

海口钟楼

海口骑楼老街

海南特色小吃

蔡家宅内景

黎族元素舞剧《甘工鸟》

海南省博物馆

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　　时尚海南

全球最大单体免税店、中国首家亚特兰蒂斯、世界小姐总决赛、秀美的海岸线……得天独厚的旅游资源令海南魅力无限。

三亚蜈支洲岛水上娱乐项目

世界小姐总决赛

亚特兰蒂斯酒店内景

游客在三亚国际免税城购物

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　　生态海南

海南省位于中国最南端，地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，光温充足，动植物资源丰富。

黑脸琵鹭

分界洲岛

长臂猿

坡鹿

尖峰岭国家级自然保护区

海口市万绿园

　　（新华社记者 姜恩宇 赵颖全 郭程杨冠宇 程婷婷 孟鼎博 摄影报道）

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