 潮起海之南，魅力无限

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2018-04-09 09:25:12 来源： 新华视界
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南海之滨，千帆齐进，浪潮奔腾不歇。
请跟随我们的镜头，一同领略海南之美。
科技海南
蓝天碧海，文昌航天发射场箭指太空，三亚国际邮轮港码头万吨邮轮矗立，环岛高铁火车飞驰……
天舟一号货运飞船发射成功
崖城13－1钻井平台
环岛高铁
陵水现代农业示范基地
环岛高速
海口世纪大桥
海南航空天羽飞行训练基地
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文化海南
海口钟楼
海口骑楼老街
海南特色小吃
蔡家宅内景
黎族元素舞剧《甘工鸟》
海南省博物馆
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时尚海南
全球最大单体免税店、中国首家亚特兰蒂斯、世界小姐总决赛、秀美的海岸线……得天独厚的旅游资源令海南魅力无限。
三亚蜈支洲岛水上娱乐项目
世界小姐总决赛
亚特兰蒂斯酒店内景
游客在三亚国际免税城购物
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生态海南
海南省位于中国最南端，地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，光温充足，动植物资源丰富。
黑脸琵鹭
分界洲岛
长臂猿
坡鹿
尖峰岭国家级自然保护区
海口市万绿园
（新华社记者 姜恩宇 赵颖全 郭程杨冠宇 程婷婷 孟鼎博 摄影报道）