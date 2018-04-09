【博鳌亚洲论坛2018年年会举行】中国改革开放受各方瞩目

来源：央视网

中国改革开放取得了哪些伟大成就，有什么重要经验和启示，产生了什么世界意义和影响？在新的历史关口，中国又将如何推动对外开放再扩大，深化改革再出发？这些都是各方最关心的话题。

复旦大学中国研究院院长

复旦大学中国研究院院长：中国现在自己是世界上最大的贸易国， 我们现在和将近130个国家(有贸易往来) ，中国是他们最大的贸易国 ，所以这意味着什么？即使欧洲出现逆全球化，美国特朗普也是逆全球化的代表，但是中国一家积极推动全球化的话，这本身会产生巨大的影响，至少这130个国家会受到你的带动。

深化人类命运共同体理念

习近平主席曾于2013年、2015年两次出席博鳌亚洲论坛年会开幕式，并发表主旨演讲。

2013年习近平主席发表的演讲主题为“共同创造亚洲和世界的美好未来”。习近平主席说：“我们生活在同一个地球村，应该牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。”

2015年习近平主席发表演讲的主题是“迈向命运共同体 开创亚洲新未来”。习近平主席表示，“我们要把握世界大势，跟上时代潮流，共同营造对亚洲、对世界都更为有利的地区秩序，通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体。”

联合国副秘书长刘振民

联合国副秘书长刘振民：当今世界面临了很多复杂的问题，人类需要一个共同的价值理念，超越意识形态，超越宗教，超越民族的一种价值理念，中国提出的构建人类命运共同体这个理念，正好适应了这么一个变化。