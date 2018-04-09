【博鳌亚洲论坛2018年年会举行】共建“一带一路”惠及百姓生活

来源：央视网

“人类命运共同体”的理念，正成为一个个落地的实践，惠及各国百姓生活。

不久前，今年国内第一条海口至悉尼间的往返航线顺利开通，进一步便利了中澳两国的贸易往来。

海南省外事侨务办公室主任 王胜：海南空中的国际航线已经发展到57条，海上的航线已经到了14条。基础设施方面的互联互通的改善，也为我们深度融入一带一路提供了一个很好的平台。

作为中巴“一带一路”合作旗舰项目，瓜达尔港首条集装箱班轮航线刚刚正式开航，中巴经济走廊正在打通海上丝路的通途。当地小伙纳西姆用相机和文字见证了瓜达尔港飞速的变化。

从蓝图到现实，五年来，“一带一路”倡议，惠及着世界各国不同肤色的人民。

全长约472公里的肯尼亚蒙内铁路顺利通车，中俄亚马尔项目首船份额气顺利完成卸货……一大批合作项目全速推进，为当地经济社会发展“雪中送炭”。正是借助着“一带一路”项目的推进，中国的优势产能与沿线各国的需求紧密对接，国家之间、百姓之间同呼吸共命运的联系日益紧密。

巴基斯坦参议院中巴经济走廊委员会主席 穆沙希德·侯赛因：中国的理念是提倡和平、和谐、共赢，共享“一带一路”“构建人类命运共同体”，我感到这也正是亚洲国家需要追寻的发展之路。

在“一带一路”倡议下，中国已经同86个国家和组织签署共建合作协议，同30多个国家开展了机制化产能合作，在24个相关国家推进建设75个境外经贸合作区，大大推动了贸易和投资自由化便利化。