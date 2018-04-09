奥地利总统对华“历史性访问”释放什么信号

来源：央视网

4月8日，《新闻联播》头条播报了中国国家主席习近平欢迎奥地利总统亚历山大·范德贝伦对我国进行国事访问的相关消息，一条六分多钟的新闻看似平常，实则包含了大量重磅信息。

范德贝伦用“历史性访问”来定义此次对华访问有着深刻含义。作为欧盟轮值主席国的奥地利用史无前例的豪华团队开展对华访问，并积极参与在中国海南举办的博鳌亚洲论坛，作为东道主的中国则对奥地利的来访表示了热烈欢迎。在习近平与范德贝伦的会谈中，两国元首共同见证了“一带一路”合作文件的签署。

当前，世界经济形势波谲云诡，贸易保护主义在一些国家和地区沉渣泛起。此时，作为欧盟轮值主席国奥地利的国家首脑高调来访与中国的盛情接待释放了什么信号？

奥地利是中国在欧洲的重要合作伙伴

此次奥方访华团队阵容豪华，除总统，还包括总理、4位内阁部长等政府高官，以及大约170名企业家和数十名科学和文化领域人士。

中国和奥地利关系友好，双方不存在冲突和历史遗留问题。奥地利奉行不结盟和中立政策，致力于发展本国经济。

范德贝伦曾表示，中国与奥地利在科学、基础设施、可持续发展、食品、金融服务和旅游等领域存在许多合作机会。尤其是在冬季体育旅游领域，2022年北京冬季奥运会为奥中之间提供了特别的合作机会。

据统计，截至2016年底，双边贸易总额为72.6亿美元。中国自奥进口额为50.2亿美元，出口额为22.4亿美元，奥地利处于贸易顺差地位。

奥地利企业在高科技、环保技术、水、基础设施、可持续性等很多领域都有自己独特的专长，而这些主题都与中国有很大关系。从2016年中国从奥地利进口产品类型看，奥对中国出口有较多拳头产品或高科技产品，其中核反应堆、电气设备及其零件、车辆及其零部件、精密仪器和设备、药品占进口总额前五位。

当下，正值中国政府实施制造强国战略的第一个十年。引进国外高新技术产业，能有效支撑我国实现“中国制造2025”计划。

正如习近平在与范德贝伦会谈中指出：中奥经济互补性强、利益契合点多，合作领域广泛，空间和潜力很大。中方赞赏奥方对中国投资展现的开放态度，中方将继续扩大市场开放，欢迎更多奥地利企业来华投资。

中方支持欧洲一体化立场不会改变

中国与欧洲的友好往来可以追溯到两千多年前，彼时张骞以长安（今西安）为起点，走出了一条途经甘肃、新疆，再到中亚、西亚，并连接地中海各国的古“丝绸之路”。

拂去历史尘埃，今年是中欧建立全面战略伙伴关系15周年。习近平在与范德贝伦的会谈中指出，欧盟保持团结、稳定、开放、繁荣符合中方利益，中方支持欧洲一体化的一贯立场不会改变，希望奥方为增进中欧战略互信、促进中欧全方位合作，发挥积极建设性作用。

就在一周前，2018年第一千列中欧班列从阿拉山口开过。从2011年全年开行17列、年运送货物总值不足6亿美元，到今天累计开行突破7600列、年运送货物总值达160亿美元，作为“一带一路”建设的重要成果，中欧班列的七年成绩斐然。

“中国坚定支持欧洲一体化建设，始终将欧洲发展视为多极化进程重要组成部分。中国和欧洲都是当今世界重要力量，双方利益深度交融。”习近平曾在多个场合表示中国将继续支持欧洲一体化进程。中国愿意同欧洲继续打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。愿意同欧洲继续践行多边主义，推动世界多极化进程，共同提振世界经济、完善全球治理，促进经济全球化的健康发展。

中国方案凝聚世界共识

“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。”作为全球第二大经济体，中国在全球治理体系变革中的作用也已经举足轻重。

陪同奥地利总统范德贝伦对中国进行国事访问的库尔茨表示，在“一带一路”框架下，中国与奥地利在运输、能源、电信、智能城市和可再生能源、农村发展、金融服务和电子商务等领域的合作非常具有吸引力。此外，“一带一路”为中国和奥地利在第三方市场开展合作提供了机会。库尔茨表示，希望在这次访问中，双方能够讨论更多令奥中两国受益的具体项目。

从“一带一路”倡议到“构建人类命运共同体”，从雁西湖畔到杭州古城。日益走进世界舞台中央的中国，始终秉持共商共建共享的全球治理观，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和中国方案。

回望2016年9月4日二十国集团领导人第十一次峰会在中国杭州举行。当时，“中国方案”＋“中国智慧”，也助力着在杭州峰会上各方最终达成了29项成果文件，就推动世界经济增长形成了“杭州共识”。

2013年9月，习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。五年来，已有40多个国家和国际组织同中国签署合作协议，中国企业对沿线国家投资达到了500多亿美元，“中国方案”在国际上越来越深入人心。

中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。古今中外，无数个历史事实告诉我们，闭关自守只会让自身发展泥足深陷。当今世界，经济和科学技术发展一日千里，只有以开放的姿态，充分利用国际经济资源和科技成果来补充自己，才能赶上当代世界的科技和经济发展潮流。