特朗普突然口气转温和，中方需谨慎

这条最新推特与特朗普之前推特在语气上有变化，对习主席和中国都表达了尊重。与此同时，他对中美贸易战的态度是含混的。他一边表达了对中国单方面“取消贸易壁垒”的期待，一边表示双方“将会在知识产权上达成协议”，似有主张双方各让一步的意思。而减少对华贸易逆差和要求中国“尊重美国知识产权”一直是华盛顿在这场贸易战中的两大要求。

就在两天以前，特朗普对中美贸易使用的是“我们不能让这种情况继续下去”的强硬措辞。

三位接受环球时报采访的中国重量级美国问题学者都表示，他们无法准确把握特朗普发这个推特究竟是什么意思，这是否代表了他态度的转变，或者他只想用这个推特安抚国内的不安情绪，缓解股市、期货市场的压力，以及舆论的不满。

值得注意的是，日前中方明确表示，中美近来经贸高官没有进行谈判，这一消息在美国投资界引起很大恐慌。几大金融指数都在下挫，共和党内批评特朗普的声音加重，农业和汽车等行业反对贸易战的声音进一步增加，这些动向都对白宫不利。

总的来看，华盛顿显然没有预料到中方对美国301项下对中国产品的征税计划有如此强烈反应，中方的不妥协让其不适。美国舆论一直对白宫一施压中方就会让步、特朗普总统的征税计划只是筹码抱有期待，并且白宫给公众的信息也是美中一直在谈判，而且有望达成协议。

眼看着中美贸易战真打起来的可能性越来越大，美国舆论滑向悲观，特朗普总统新发这个推特看样子有抬升国内舆论气氛的意思。

有学者向环球时报谈到，不仅特朗普总统，整个美国政治文化习惯于多管齐下、多重信息一起上。中美近来贸易冲突期间，美方的态度就一直是多重的，有很强硬的声音，也有软身段的表示，这未必就是“完整的战术”，但它的实际效果就是“软硬兼施”。

从特朗普新发的推特中，我们至少应该得出这样一个最初的看法，那就是，中国坚持原则、以不变应万变是产生了作用的。

很多西方人以为，北京最重面子，只要有体面的台阶，中国人就会愿意往下走。其实贸易问题关系到中国的未来发展，利益这个里子对我们才是最重要的。把经济搞好是中国解决一切问题的根本途径，中国这方面的清醒会一直得到坚持。

所以，美方建立起公平的对华贸易态度才是最根本的，白宫这方面的转变也才是中美两国经济界和广大公众真正期待的。