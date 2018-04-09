李强赴上海市高级人民法院、上海市人民检察院调研

本报讯 市委书记李强今天上午（4月9日）在市高级人民法院、市人民检察院调研时指出，上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，离不开法治的保驾护航。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚守公平正义的价值追求，全面深化司法体制改革，切实加强队伍建设，在服务大局中更好发挥司法职能作用，为优化上海法治环境、提高城市综合竞争力作出应有的贡献。

李强和市委常委、市委政法委书记陈寅首先来到市高院，在12368诉讼服务中心，仔细了解法院践行司法为民宗旨、打造便民服务平台的最新进展；在信息中心，听取数据法院、智慧法院建设情况汇报。近年来，市高院积极推进人工智能、大数据、云计算、移动互联网等现代科技与法院工作深度融合，为群众诉讼、法官办案、法院管理和司法决策提供了有力技术支持。在市检察院，市领导在综合管理信息平台听取“上海智慧检务”建设情况介绍。市检察院按照“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”理念，大力推进信息化建设，优化“一站式”检察服务平台，成立检察大数据中心，以智慧检务助推了检察工作转型升级。



在高院

李强分别召开座谈会，听取市高院院长刘晓云、市检察院检察长张本才所作的工作汇报，对市高院、市检察院按照中央要求认真推进司法体制改革、积极服务全市经济社会发展所取得的成绩予以肯定，对做好下一步工作提出要求。

李强指出，法院工作要在围绕中心、服务大局中更好履职尽责，为把上海建设成为法治环境最好城市之一提供最优司法保障。聚焦优化营商环境、防范金融风险、创新社会治理等全市重点工作，更好发挥法院职能作用。着力破解“执行难”问题，维护好当事人胜诉权益。要切实抓好司法体制综合配套改革，高质量完成中央交给上海的改革任务，努力打响上海的“司法品牌”。以实现司法公正高效权威为目标，进一步落实责任制、规范审判权力运行、优化司法职权配置，以更大力度深化智能化手段运用，不断提高办案质量和效率。要始终把队伍建设放在重要位置，严把思想关、严抓纪律关，以政治建设为统领，筑牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础，坚决落实好各项铁规禁令，确保队伍风清气正。关心爱护政法干警，更好激发大家的职业荣誉感和队伍的生机活力。



在检察院

李强指出，检察工作要始终把牢正确的政治方向，坚持党的领导，坚持以人民为中心，通过法律监督，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。紧盯人民群众关切的网络风险治理、生态环境监管、食品安全犯罪等新领域新问题，积极作为，满足人民群众日益增长的司法需求。要全面深化司法体制改革，不断提升法治化水平，营造良好法治环境，为经济社会发展提供更好检察保障。围绕大局找到自身工作结合点、切入点，在优化营商环境、防范金融风险、扩大公益诉讼等方面，完善机制流程，增强法律供给，发挥导向作用。要建设一支高素质的检察队伍，在从严管理上下更大功夫，不断强化制度建设，营造讲廉洁、讲奉献的良好氛围。围绕检察职能调整大力加强能力建设，重视青年人才培养，切实优化队伍结构，培养各领域优秀检察人才。