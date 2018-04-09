受中共中央委托，民盟中央来沪调研长三角这件大事！李强同调研组座谈

本报讯 受中共中央委托，全国人大常委会副委员长、民盟中央主席丁仲礼近日率调研组来沪开展关于“深化长三角一体化合作，促进区域经济协调发展”的重点考察调研。调研期间，上海市委书记李强同丁仲礼一行举行座谈。

李强说，长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，三省一市围绕推进长三角一体化发展，共同深化研究，在规划对接、战略协同、专题合作、市场统一、机制完善等方面形成共识。我们深深感到，长三角一体化已经到了全面深化的关键阶段，必须始终围绕国家大局、服务国家战略，努力实现高质量发展，更好代表国家参与国际合作竞争。今年是改革开放40周年，我们要积极承接国家改革开放的重大任务举措，加强谋划，狠抓落实，力争在改革开放上有更大突破。一体化不是一样化，三省一市的发展各有特色，要立足自身实际，发挥优势潜力，实现共同发展。希望调研组通过实地调研座谈多提宝贵意见和建议，更好推动长三角一体化发展。

与丁仲礼调研组座谈

丁仲礼说，重点考察调研是中共中央委托各民主党派中央，就国家经济社会发展全局性、战略性、前瞻性重大问题开展调查研究、建言献策的重要活动。此次就长三角一体化发展来沪调研，就是充分看到长三角地区在国家发展全局中所处的重要地位。调研组将重点围绕长三角地区的特点优势以及影响制约一体化发展的体制机制障碍等作深入调查研究，努力使调研成果助推长三角地区实现更好更快发展。

中共中央统战部副部长戴均良，全国政协常委、副秘书长、民盟中央副主席张道宏，上海市领导周波、施小琳、陈群等参加座谈。