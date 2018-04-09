世界静候中国改革开放“新声音”

来源：人民网-时政频道

春风送暖，万物复苏，海南的东屿岛再次聚焦全球目光。

4月8日-11日，博鳌亚洲论坛2018年年会将如期举行。在这4天里，围绕“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”这一主题，来自全球政界、商界、学术界和媒体界的代表将汇聚一堂，为亚洲和世界的共赢发展凝聚“博鳌智慧”，贡献“博鳌力量”。

正如习近平主席会见联合国秘书长古特雷斯时所指出，国际形势近年来有了新的发展和变化。国际上的问题林林总总，归结起来就是要解决好治理体系和治理能力的问题。我们需要不断推进和完善全球治理，应对好这一挑战。

而作为世界经济发展的强劲引擎和全球增长的重要贡献者，国际社会更期待着倾听共商合作共赢大计的“中国声音”、共谋发展繁荣良方的“中国方案”、共建人类命运共同体的“中国主张”。对于中国来讲，这次博鳌亚洲论坛也具有非凡的意义。习近平主席将在博鳌亚洲论坛发表重要主旨演讲，中国一系列新的改革开放重要举措将从博鳌传向世界。

“我相信中国对全球化的承诺，中国对自由贸易的承诺，中国对国际合作的承诺。”联合国秘书长古特雷斯相信中国，国际社会更期待着中国的改革开放“新声音”。

博鳌小镇搭建“外交大舞台”

贡献中国智慧

20世纪50年代以来，亚洲各国经济社会发展成绩斐然。然而，1997年亚洲经历了金融危机的重创，在经济复苏道路上艰难前行。在此关键节点，亚洲各国迫切需要一个相互对话、交流和协商解决问题的平台。在重新思考“亚洲价值”和“亚洲模式”的背景下，各国深刻认识到亚洲国家唯有加强对话、协调合作才能突破困境、重塑未来，而博鳌亚洲论坛也应运而生。

博览天下，独占鳌头。从2002年博鳌亚洲论坛在海南落户以来，博鳌从一个名不见经传的小渔村，一跃成为举世瞩目的“外交小镇”。

17年来，每年的博鳌亚洲论坛年会，都会成为亚洲及全球政商的齐聚地，他们在这里共商、共话，从讨论亚洲的崛起，到从全球视野看待亚洲和新兴经济体的发展，再到讨论构建人类命运共同体，博鳌亚洲论坛议题的变迁，折射中国经济影响力的不断提升。

17年的砥砺前行，作为非官方的国际会议组织，博鳌亚洲论坛规模和影响不断扩大，在凝聚各方共识、推动区域合作、促进共同发展、提升亚洲影响力、解决亚洲和全球问题方面发挥了独特作用，逐步成为展示中国改革开放伟大成就的重要窗口，联接中国和世界的重要桥梁，兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。

博鳌亚洲论坛17年的发展历程也证明，作为“东方达沃斯”，博鳌亚洲论坛不断推动着亚洲区域各经济体间的深层合作，促进亚洲地区的开放和联动发展，聚焦亚洲发展的重大事件，将“中国声音”传向世界，让“亚洲声音”响彻全球，为亚洲和全球发展贡献中国智慧和提出中国方案。

构建亚洲和人类命运共同体

实现共赢共享

作为亚洲和新兴经济体的主要对话平台之一，博鳌亚洲论坛年会的主题密切关照亚洲发展的新形势、新问题，并蕴含期许。“亚洲寻求共赢”曾连续五年成为博鳌论坛的主题关键词。实际上，博鳌论坛每届年会都将亚洲区域合作和一体化作为讨论重点，讨论不断深入，范围不断扩大。

作为东道国，中国政府对博鳌亚洲论坛给予了大力支持。在之前举行的中外媒体吹风会上，外交部长王毅介绍，习近平主席将应邀出席博鳌亚洲论坛年会并发表主旨演讲，阐述中国发展理念。

这将是习近平8年来的第4次博鳌之行。

2010年，时任国家副主席的习近平首次出席论坛，并发表题为《携手推进亚洲绿色发展和可持续发展》主旨演讲；2013年，习近平首次以国家主席身份出席论坛，并发表题为《共同创造亚洲和世界的美好未来》的主旨演讲；2015年，习近平主席的主旨演讲题目是《迈向命运共同体开创亚洲新未来》。

正是在博鳌亚洲论坛2013年年会上，习近平主席首次提出并深刻阐释了推动构建亚洲命运共同体的重大理念，描绘亚洲新未来蓝图。在发展和变革的历史大潮中如何牢牢把握世界大势，顺应时代潮流，习近平主席在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式的主旨演讲中提出的，即共同打造人类命运共同体，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。

可以说，博鳌亚洲论坛见证了中国领导人和中国特色大国外交的博大胸怀和世界担当。当前，构建人类命运共同体的理念受到国际上越来越多的认可和欢迎，被写入联合国多份决议和文件。

习近平主席指出：“人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，利益高度融合，彼此相互依存。”这句话深刻表明，经济全球化的利益不应由部分国家享有，而应由世界各国共享；经济全球化的推进不应是部分国家的独角戏，而应是世界各国的协奏曲。

“人类只有一个地球，各国共处一个世界。世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。”

本次年会期间，习近平主席将再次把握时代潮流和世界大势，直面人类社会发展面临的现实难题，就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来，鲜明地发出中国声音，阐明中国的立场。

期待中国改革开放新举措

共话创新未来

今年是中国改革开放40周年，按照党的十九大提出的各项目标和要求，将出台更多改革开放新举措，释放更多改革开放新信号。

博鳌亚洲论坛是今年四大主场外交的开篇之作，主题为“开放创新的亚洲、繁荣发展的世界”，习近平主席将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，一系列新的改革开放重要举措都将在年会期间宣布。

“这是今年博鳌亚洲论坛的最大亮点。”博鳌亚洲论坛研究院执行院长杨希雨表示，此次博鳌亚洲论坛上释放的新的政策信号必将吸引世界目光。

事实上，改革、开放、创新等关键词并不是第一次出现，可以说是博鳌亚洲论坛里的高频词，经常会出现在年会主题和领导人的主旨演讲中。

在此前的两次博鳌之行中，习近平主席都曾阐释改革开放政策，明确中国发展走向。2013年出席年会时，习近平主席发表主旨演讲称，“我们将坚持改革开放不动摇”。两年后，他在同一场合再次作出“更加坚定地深化改革开放”的宣示。除此之外，他还指出，中国的发展对各国来说是巨大的机遇。

此外，各政府相关职能部门还会依据本部门实际，在博鳌论坛中发布更加具体的信息和消息，释放更为具体的政策和措施。

党的十九大以来，作为中国政策的高频词，“改革开放”更是被赋予了新的时代要求。新形势下，曾经凭借改革开放与创新创造多个经济奇迹的亚洲，怎样找寻新的发展坐标，发掘新的发展动能，激发新的发展活力？

博鳌亚洲论坛秘书长周文重指出，亚洲只有通过新一轮更大规模更深程度的开放，通过新一轮技术创新、制度创新、模式创新，才能解决制约亚洲可持续发展的结构性矛盾。

“本届博鳌亚洲论坛年会倡议构建‘开放’和‘创新’的亚洲，将成为推动亚洲新一轮高水平开放和高质量创新的重要平台。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员徐秀军说。

“开放创新既是亚洲与世界能否成功应对结构性改革挑战的关键，也是中国下一步搞好深化改革、扩大开放的关键。”周文重说，鉴于中国占亚洲经济总量比重超过一半、占世界经济总量比重约15%，中国的开放创新必然对亚洲乃至世界产生重要推动作用。

新一轮改革开放时不我待，人类命运共同体密不可分。今天，改革开放大潮正奔腾入海；未来，全球经济繁荣发展之船必当扬帆远航。（网站首页图：新华社图片）