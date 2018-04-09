视频：博鳌故事，激励亚洲影响世界（直通博鳌）

龙永图

福田康夫

菲德尔·拉莫斯

莱斯利·马斯多普

博鳌亚洲论坛会场外景。

人民网记者 吉 羽摄

直通博鳌：

2018年首个重大主场活动启幕，感知中国改革开放脉动。

博鳌亚洲论坛17年历程的一幅幅图片上，写满了人的故事。这些人，有步履坚韧的先行者，有信念坚定的推动者，有心境深邃的思想者，还有惊喜瞬间的发现者。自2001年博鳌亚洲论坛成立大会至今，历年年会代表已遍及六大洲近80个国家和地区，其中包括近60个国家的时任及前任国家元首和政府首脑。

相聚于博鳌的故事，为成千上万的他们添加了独特的人生记忆，那是在中国、亚洲和世界之间的人心彩虹桥，那是亚洲特色、全球影响的华彩篇章。

龙永图

我深深的“博鳌烙印”

“成立以来，16次年会，我一次都没落下，可以说是见证了整个博鳌亚洲论坛的发展历程。”龙永图对本报记者说。

博鳌亚洲论坛于2001年2月成立，并在2002年召开了第一次大会。已举行的16次年会中，龙永图以秘书长的身份主持了8次。他说，多年过去，自己身上也被深深“烙”上了论坛的印记。在他的众多头衔中，“博鳌亚洲论坛前秘书长”被提及的次数是最多的。

中国加入世界贸易组织谈判的这位“功臣”，曾为论坛请来美国前总统老布什、马来西亚前总理马哈蒂尔这样的重量级嘉宾。

博鳌亚洲论坛成立之初，恰逢中国刚刚加入世界贸易组织。当年龙永图作为嘉宾在成立大会上发表演讲，主题就是中国加入世贸组织问题。“入世后，我感到一个显著变化是亚洲各国开始寻求共赢，前几次博鳌亚洲论坛年会的主题也都是围绕亚洲共赢。”

博鳌亚洲论坛以亚洲国家为主，怎样处理亚洲和世界的关系？龙永图认为，这个问题可以从习近平主席此前的演讲中得到答案。2013年，习主席在演讲中提出，“人类只有一个地球，各国共处一个世界”“应该牢固树立命运共同体意识”。2015年的演讲中，习主席又提出：“通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体。”

“习主席的演讲，充满了辩证思维的智慧：亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，亚洲发展同其他各大洲发展息息相关；与此同时，亚洲是世界的亚洲。亚洲要迈向命运共同体、开创亚洲新未来，必须在世界前进的步伐中前进、在世界发展的潮流中发展。”说着，龙永图的目光投向远方——习主席的主旨演讲，让参会代表有了清楚的认识：“世界好，亚洲才能好；亚洲好，世界才能好。”

福田康夫

为更美好未来贡献智慧

“2010年4月，我非常荣幸当选为博鳌亚洲论坛理事长。一晃8年过去，我可以自豪地说，我成了日本乃至全世界对博鳌亚洲论坛最熟悉的人。”博鳌亚洲论坛理事长、日本前首相福田康夫有着深厚的博鳌情缘。

在他看来，作为博鳌亚洲论坛所在地，博鳌的知名度不断提高，未来将成为中国的代表和窗口。他说，非常感谢中国提供这样重要的交流平台，也非常感谢中国政府和人民为此付出的努力。“我越来越感受到论坛已经变成汇聚全球智慧的重要国际平台之一”。

福田康夫指出，当前国际形势继续发生深刻复杂变化，亚洲是一个经济迅速发展、人民生活不断改善的地区，其发展速度远远超过世界其他地区，也远远超越了亚洲历史上的任何时期。正因如此，面对这一超乎想象的发展现状，亚洲各国政商学界人士每年都有必要聚在一起，当面交流看法，畅所欲言，从而为构建更加美好的未来建言献策、贡献智慧。“博鳌亚洲论坛很好地发挥了这一作用”。

福田康夫高度赞同习近平主席提出的“人类命运共同体”理念。他说，亚洲各国越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。面对世界经济的复杂形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身。

福田康夫认为习近平总书记去年10月在中共十九大所作报告非常精彩。“作为外国人，我能够切身感受到十九大为中国未来发展指明了一条正确的道路，也为世界未来发展贡献了中国智慧和方案。”他说，国际社会希望能进一步听到中国的主张和看法，而此次博鳌亚洲论坛年会就是一个非常重要的机会。

他真诚表示，推动构建人类命运共同体，为的是共同创造人类的美好未来，“我愿与中国一道为构建人类命运共同体而努力”。

菲德尔·拉莫斯

中国发展的缩影

“我当了9年的论坛主席。能够主持这样一个具有重要影响力的国际性组织，是我个人的荣耀，也是菲律宾的荣耀。”博鳌亚洲论坛创始人之一、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯对博鳌亚洲论坛的发展总是赞誉倍加。

1998年，拉莫斯的头衔从总统变为“拉莫斯和平与发展基金会主席”，基金会的宗旨是推动菲律宾和亚太地区的和平与发展。同年秋天，拉莫斯和几位亚洲国家前任领导人商议，计划建立一个亚洲论坛，进一步推动亚洲的融合与发展。这个论坛后来花落博鳌，全新篇章由此开启。

“记得我们初到博鳌的时候，那里还是一片荒野。在中国支持下，酒店、会展中心等建筑很快就建了起来。”拉莫斯回忆，“博鳌发生了巨大的变化，博鳌亚洲论坛已成为讨论亚太地区和全世界经济发展的最重要论坛之一。今天的博鳌就是中国发展的一个缩影。”

今年适逢中国改革开放40周年。伴随着改革开放的大潮，博鳌从小渔村蜕变成了全球瞩目的数字化“外交小镇”；中国从人均国内生产总值倒数第二的国家，蝶变为经济总量位居全球第二的“重量级大国”。博鳌是一个窗口，透过它，看到的是生机勃勃的中国。

拉莫斯希望更多的人了解博鳌亚洲论坛、了解中国。他常常在参加了博鳌亚洲论坛之后，在菲律宾和其他国际媒体上撰写相关主题的文章，介绍博鳌亚洲论坛和中国经济发展情况，并阐述他对论坛涉及议题的看法。

拉莫斯认为，自2013年9月习近平主席提出“一带一路”倡议以来，从顶层设计到项目落实，“一带一路”在建设中前进、在发展中完善、在合作中成长，从梦想一步步变为现实。拉莫斯曾多次呼吁菲律宾在“一带一路”建设中发挥更大作用。他指出，地处世界重要航道上的菲律宾应该在21世纪海上丝绸之路建设中发挥重要作用。

莱斯利·马斯多普

想来听听亚洲经验

对博鳌亚洲论坛来说，金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普是一张较新的面孔。但马斯多普表示，他早在10多年前就听说了博鳌亚洲论坛，周围人不断提及这个论坛，让他产生强烈的参与愿望。从2015年开始，他年年不落地参会。

马斯多普把博鳌亚洲论坛看作一个分享故事的平台。他在这里讲金砖国家新开发银行，讲亚洲合作，讲新兴国家的金融市场，同各界听众交流，擦出更多智慧的火花。金砖国家新开发银行也因此获得了更高的国际知名度。

“今年我要演讲的话题有两个，一是如何更好为‘一带一路’建设提供金融支持，二是发展中国家的金融制度建设。这些都是在亚洲和发展中国家非常受关注的话题，我也希望在这里为金砖国家新开发银行找到更多的合作机会，为需要的国家提供更多帮助。”

谈到博鳌亚洲论坛未来的发展，马斯多普对本报记者表示，期待博鳌亚洲论坛更加国际化，比如让更多亚洲以外的伙伴参与其中，“比如说我的祖国南非，一定也有很多人想来听听亚洲的发展经验”。

马斯多普说，中共十九大报告中提出的很多观点都十分重要，尤其是让中国经济实现高质量增长等改革开放的相关话题，这对于新兴市场国家都很有借鉴意义。期待习近平主席更多介绍中国的改革开放，以及创新、研发，还有如何利用创新来为中国和世界带来更多繁荣。

马斯多普认为，中国关注自身发展，也关注世界面临的共同挑战，习近平主席提出的人类命运共同体的理念，就是倡导世界需要合作，因为我们的未来相互交织在一起。他表示：“我坚信，如果能更多聚焦在全球化、开放、电子商务，推进地区性互联互通，就可以催生更多繁荣。例如，假如各国的公路、铁路、港口可以相互实现连通，就可以连接起各国的相关市场，给相关国家带来更多繁荣。”

本期统筹：吴绮敏 管克江

版式设计：蔡华伟 张芳曼

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 05 版）