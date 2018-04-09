[博鳌论坛特别报道]为亚洲及世界经济发展添动力

海南博鳌街头的美丽花坛。 经济日报-中国经济网记者 高兴贵摄

《亚洲竞争力年度报告》《亚洲经济一体化年度报告》《新兴经济体发展年度报告》是博鳌亚洲论坛每年都会发布的3份重要学术报告。4月8日发布的最新报告显示，在贸易保护主义不断抬头的背景之下，亚洲经济一体化进程持续推进，亚洲经济整体竞争力有所增强。同时，亚洲在前进的道路上仍需应对一系列挑战，各经济体需通过积极对话和沟通，共同寻找未来经济发展的“发动机”。

整体竞争力逐步增强

“2017年经济增速为5.6%，亚洲经济体以其强劲的经济增长继续引领全球，亚洲地区整体竞争力增强，主要经济体发展趋势向好，稳中有升，综合竞争力稳定性和连续性不断增强。亚洲主要经济体2017年度综合竞争力排名保持相对稳定，多数经济体综合竞争力排名没有太大变化，但各经济体竞争力综合得分差距在缩窄。”中国国际经济交流中心中国经济部副部长刘向东说。

《亚洲竞争力年度报告》评价分析了37个亚洲经济体竞争力。从综合竞争力排名看,新加坡、中国香港、韩国、中国台湾等排名居前4位,中国、马来西亚、越南等经济体排名也逐步攀升。从发展视角看，亚洲经济在全球经济增长中仍将处于重要地位。亚洲各经济体之间的合作仍然大于竞争，特别是亚洲各经济体发展阶段、资源禀赋和制度政策等方面的差异，使经济互补性较强，开展互利合作将惠及各方。

专家认为，亚洲各经济体之间的开放竞争可以提高效率，但是各经济体之间的密切合作更为重要。特别是外向型经济特征比较明显的小型经济体，更需依赖与外围经济保持联动发展。

贸易保护不会成为经济发展的持久动力，反而会限制经济发展的可持续性。亚洲开放型经济体需要规避陷入贸易保护的陷阱，应在与贸易保护主义抗争中提升自身的综合竞争力，快速适应外部环境的新变化，积极借助创新的力量挖掘新的增长点。近年来，世界经济发展重心正在东移，亚洲发展中经济体表现出了强大韧劲，在发展速度、动能和潜力等方面均发挥着重要的引擎作用。亚洲较发达的经济体也凭借其高度发展的基础设施和社会发展水平，不断提升自身综合竞争力，并希望在促进区域经济发展中扮演重要的角色。

4月8日，博鳌亚洲论坛2018年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会现场。 经济日报-中国经济网记者 高兴贵摄

区域经济一体化加速推进

2017年亚洲区域经济一体化加速推进。去年10月份，中国与欧亚经济联盟共同签署了《关于实质性结束中国与欧亚经济联盟经贸合作协议谈判的联合声明》，这是亚洲最大经济体中国与亚洲涵盖空间范围最广的经济体欧亚经济联盟首次达成重要制度性经贸安排，亚洲域内最大的两大经济板块加速一体化。其次，亚洲国家间的多边贸易和双边贸易谈判也在持续推进。2017年，亚洲域内围绕中国正在展开的双边贸易谈判就有7个。“一带一路”红利正在成为亚洲区域经济一体化的重要拉动力，“一带一路”相关国家正在成为投资兴业和开展贸易的沃土。

但与此同时，《亚洲经济一体化年度报告》也认为，亚洲的贸易、投资和金融也在出现一系列结构性变化，这将对亚洲一体化进程产生重要影响。比如，从以全球价值链发展为基础的全球化来看，一方面来自西方的反全球化情绪仍然在世界范围内蔓延，另一方面市场力量似乎正在重塑作为全球化基础的全球价值链。不过，包括中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国在内的大多数亚洲经济体对中间产品实行进口替代的能力都大大增强，这是令人鼓舞的变化。

因此，亚洲在前进的道路上仍需应对一系列挑战。“首先，应制定明确的政策以处理全球价值链的结构性变化，并找到创新性的增长方式。第二，亚洲各经济体应共同努力，应对宏观经济和贸易方面的外部压力，扭转资本风险性外逃的趋势，抵制西方发达国家保护主义的压力。第三，各经济体要在协同合作的同时不遗余力地深化金融改革，以激发本地区的增长潜力。”博鳌亚洲论坛秘书长周文重说。对外经贸大学副校长林桂军则认为，“亚洲在一体化进程和金融稳定方面依然面临挑战，亚洲各经济体必须要以高质量和坚决的手段来完成区域全面经济伙伴关系谈判，扭转逆全球化趋势，推动亚洲经济贸易以更高速度增长”。

新兴经济体总体保持稳定

2017年，得益于外需大幅增长，也得益于总体稳定的国内消费需求，全球新兴经济体经济增速明显提升，并总体呈现向好态势。据中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕介绍，去年G20成员中11个新兴经济体（E11）的经济增速有了明显提高，增长速度加权平均达到了5.1%。此外，在就业、物价、财政金融状况、汇率等方面总体保持稳定。

与此同时,新兴经济体经济合作取得了诸多新进展。从内部合作来看,2017年E11内部贸易占E11对外贸易总额比例持续下降的势头得到抑制，并超过2015年的水平，E11相互之间的直接投资稳定增长。从对外合作来看,长期以来E11对发达经济体的贸易依存度相对较高，但在2017年，由于新兴市场与发展中经济体经济复苏良好，发达经济体占E11的贸易份额出现下降。

尽管当前以E11为代表的新兴经济体拥有良好的经济增长表现，但是劳动生产率、技术进步、青年失业率、收入分化、经济全球化与区域一体化、公共和私人债务、金融泡沫等因素对经济增长的影响仍不可忽视。同时，外需能否持续增长、投资增长动能能否重塑也值得关注。

展望2018年，新兴经济体经济有望继续保持良好增长态势，但仍需防范各种风险和挑战，挖掘经济增长的内生动力，并为经济的长期稳定增长奠定坚实基础。《新兴经济体发展年度报告》认为，未来几年，E11经济中高速增长的态势仍有望延续，但大幅上行的压力较大，并且不排除个别国家出现经济衰退的可能性。与2017年相比，2018年E11经济增速基本持平或小幅上扬的可能性较大，即按各经济体购买力平价计算的经济总量加权后的经济增长率为5.2%。（经济日报·中国经济网记者 陈 静）

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