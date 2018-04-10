埃尔克森，用进球来争取机会

晨报记者 俞 炯

在刚刚过去的一周，埃尔克森可能是上港队中状态最火热的一个。亚冠中用一个进球帮助球队锁定小组第一，中超客场比赛又用一个进球为球队力克河南建业打下基础。尽管在三外援政策下，这位巴西前锋无法每场比赛都有机会出场，但相比于上赛季，埃尔克森用自己场下更加勤奋的训练，场上更加出色的表现，来证明着自己的价值，来争取下一次的比赛机会。

本赛季至今，埃尔克森为上港队打进4球（亚冠3个，中超1个）。每个进球都弥足珍贵，尤其是与川崎前锋，蔚山现代的两个亚冠客场，都是埃尔克森的进球帮助球队1∶0全取三分。算上上周末在河南建业主场航海体育场的一个进球，埃尔克森在他自己连续三次出场的比赛中，都有一球进账。

从上赛季打不上比赛后状态低迷，到新赛季一上场就能贡献进球，埃尔克森的转变说明了他如今在平时训练中积极和投入的态度，这也是他比上赛季有很大进步的地方。这样的转变，应该和主帅佩雷拉也有着不小的关系。今年上港队迪拜冬训的时候，佩雷拉就专门找埃尔克森促膝长谈过一次。亚冠主场和川崎前锋的赛后新闻发布会上，佩雷拉更是当着媒体的面好好夸奖了身边的埃尔克森，主动点名表扬一名球员，这在佩雷拉执教上港队以来还是第一次。

另外，佩雷拉是一名战术多变的教练，会根据不同的对手来制定不一样的比赛策略，每场比赛的要求都会不同。因此埃尔克森的用武之地也不会只局限于亚冠，相信随着联赛的深入，足协杯赛的开始，即使球队四名外援都身体健康，埃尔克森还是会在一些需要变化的比赛中获得出场的机会。更何况，亚冠联赛同样是上港队积极争取的目标，埃尔克森有的是大展拳脚的机会。所以，埃尔克森新赛季开始之前就已经表示，自己会服从主教练的安排，去打好自己的每一场比赛。

如今在亚冠和中超赛场，埃尔克森用连续的关键进球证明了自己在球队进攻线上的价值。但不可否认，缺少艾哈迈多夫的上港队也还是暴露出了中场厚度不够的顽疾。所以，又到了考验主帅佩雷拉的时候了。

从埃尔克森本赛季的4个进球来看，所有进球都是在禁区内打进的，进球方式都是队友送出传中球，他稳稳将皮球送入球门。作为一名前锋，埃尔克森的终结能力依旧顶级，但要想让他像在广州恒大时那样自己带球杀入禁区后破门，似乎已经是勉为其难。速度和突破能力的下降，让埃尔克森更接近于典型的中锋，这样才能发挥他最大的优势。因此，遇到全面退守摆铁桶阵的对手时，埃尔克森会是出色的“攻城锤”，届时很可能就会是主教练佩雷拉的首选。

不过埃尔克森能否在国内赛事中获得更多出场机会，还将受限于佩雷拉能够在中场找到一个艾哈迈多夫缺阵时候的最好组合。毕竟在上港队的战术里，佩雷拉对于攻防转换瞬间的要求很高，需要一个足够强大的中场来控制。在佩雷拉没有找到艾哈迈多夫合适的轮换球员之前，埃尔克森可能还是会更加侧重于亚冠赛事。

好在，新赛季至今埃尔克森并没有因为出场机会少而放松对自己的要求，能够专注于训练，保持好自己的状态，做到了“召之即来，来之能战”。在一个团结一心的团队中，对于佩雷拉来说这只是一个“幸福的烦恼”。