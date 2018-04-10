严监管显效-上市银行非息收入增速降

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

A股上市银行2017年年报大部分已披露，综合来看，上市银行经营进一步好转，多数指标有所改善，营业收入、净利润同比分别增长3.2%、4.7%。不过，此前多年一直被给予厚望的非息收入出现负增长，尤其是四大国有银行非息收入同比大幅下滑，给上市银行未来的业绩增长持续性蒙上了阴影。分析人士表示，四大国有银行非息收入负增长，主要是由于理财业务收入的大幅下降及保险代理类业务的减少所致。换句话说，2017年的金融严监管在四大国有银行身上显现明显。

主要是国有银行拖累

截至2018年3月底，已有14家A股上市银行披露了2017年年报。从已披露的年报来看，2017年上市银行非息收入小幅负增长，全年同比减少4.0%，其在营业收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%，其中五大行、股份行、地方性银行的非息收入同比分别变动-7.2%、4.5%、1.3%。

非利息收入是指商业银行除利差收入之外的营业收入，主要是中间业务收入和咨询、投资等活动产生的收入，是中国银行业转型的主要方向。

具体来看，各大银行的手续费和佣金收入降幅并不明显，主要是其它非息收入降幅较大。如工商银行2017年非利息收入1536亿元，同比减少163亿元，下降幅度为9.6%，占营业收入比重22.7%。其中，手续费以及佣金净收入为1396亿元，下降3.7%，其他非利息收益140亿元，同比下降43.9%。

建设银行2017年手续费及佣金净收入1177.98亿元，同比减少0.60%;其他非利息收入514.05亿元，同比减少25.26%。

与国有大行不同，股份制银行的非利息收入基本上都是继续上涨的。如招商银行实现非利息净收入760.45亿元，同口径较上年增长1.22%，受益于银行卡及结算、清算业务快速发展，净手续费及佣金收入同比增长5.18%。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯分析，上市银行非息收入负增长主要是由于全年非息收入增长面临较多不利因素，一是受高基数影响，非息收入增长面临较大的压力；二是在严监管及各项政策，例如自查自纠、减费让利、保险新政等综合实施的影响下，行业新型中间业务收入增长乏力。其中大行非息收入的负增长主要由于理财业务收入的大幅下降及保险代理类业务的减少所致。

也有分析人士认为，国有大行和股份制银行在手续费收入上的不同表现，这可能意味着国有大行网点众多，对大众收费业务占比过高，一旦政策对其收费进行限制，就会出现比较大的影响，而其他股份制银行网点比较少，客户都是新客户，收费业务本来就不高，政策的影响不大。

银行卡收入贡献大

值得一提的是，2017年银行卡业务对各家银行的非息收入贡献明显，否则各家银行的非息收入可能更难看。

统计显示，2017年银行卡业务在14家上市银行中间业务收入中的占比提升10.4个百分点。武雯分析，一方面信用卡收入作为消费金融的重要载体仍然保持较快的增长；另一方面，银行主动提升银行卡业务领域投入弥补中间业务增长的缺口。

以中信银行为例，中信银行零售盈利贡献显著提升，非息收入多元增长。中信银行集团零售银行非利息净收入341.72亿元，比上年增长39.69%，占该集团非利息净收入的59.88%。其中，信用卡非利息净收入286.0亿元，占零售银行非利息净收入的85.2%，零售委托代理业务收入28.9亿元，占比8.6%。

今年银行经营继续向好

数据显示，2017年我国上市银行经营情况进一步好转，多数指标持续改善，全年营业收入、净利润同比分别增长3.2%、4.7%。

武雯预计，2018年我国商业银行经营继续向好的趋势不变，多项指标进一步回暖，业绩将优于2017年，预计归属于母公司净利润增长6.5%。预计股份行和五大行净利润增速分别为6.7%和6.3%； 地方性上市银行预计净利润增速仍将在13%左右。

不过，在利率市场化大趋势之下，商业银行未来转型的目标必然是不能过于依靠利差保护下的利息收入，现在看来，四大行有回归依靠利差收入的老路。相对于其他股份制银行的非息收入增长，对四大行敲了一个警钟，看来，四大行转型是相对艰难的。

上市银行手续费及佣金收入的构成（占比）情况

数据来源：交通银行金融研究中心