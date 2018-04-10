全国首家无人银行“智慧”亮相申城

晨报记者 刘志飞

互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展正潜移默化地改变着广大市民的生活，同样也不可避免地影响着金融服务理念与模式的更新换代。建行上海市分行继去年顺利完成全辖360余家网点智能化改造，在系统内首家实现网点智能化服务全覆盖后，再度尝试无人银行建设，据了解，这也是国内银行业首家无人银行。无人银行作为全程无需柜员参与办理业务的高度“智能化”网点，通过充分运用生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入当前炙手可热的机器人、VR、AR、人脸识别，语音导航，全息投影等前沿科技元素，为广大客户呈现了一个以智慧、共享、体验、创新为特点的全自助智能服务平台。通过走访并体验位于九江路303号的建行无人银行后发现，在这个上海地区首家无人银行的165平方米的精致空间里，精彩纷呈，亮点频现。

一是全程全自助。踏入建行上海市分行无人银行大门，机器人、智慧柜员机、VTM机、外汇兑换机以及各类多媒体展示屏等金融服务与体验设备琳琅满目，所有业务办理均可通过精心设计的智能化流程提示实现完全客户自助操作，无需银行工作人员协同，轻松惬意。

二是高度智能化。智能服务机器人担负起了网点大堂经理的角色，可以通过自然语言与到店客户进行交流互动，了解客户服务需求引导客户进入不同服务区域体验完成所需交易。

三是业务覆盖广。各种自助机具承担了90%以上传统网点的现金及非现金各项业务。

四是场景化体验。建行有关人士介绍：“无人银行内有约5万多册图书供到店客户免费阅读，并可通过APP免费保存至客户手机带走。

五是服务有温度。通过互联网渠道将从柴米油盐到衣食住行的各项民生事务与银行业务有机地结合在一起，实现费用一键缴交，为客户提供一站式服务。