小康家庭流动资产 投资意愿下降

晨报记者刘志飞 实习生郑榆子报道4月9日，交通银行在上海发布了新一期《交银中国财富景气指数报告》，报告显示，交银中国最新一期经济景气指数为140点，比上期上涨了3个百分点，实现了连续6个月的上涨趋势，投资收益下滑带来收入增长略有走弱，流动资产投资意愿下降，不动产投资意愿上升。

从本期报告可知，本期投资景气指数为143点，较上期上涨了4个百分点，就业形势指数为138点，上涨3个百分点，不动产投资意愿指数为111点，上涨了2点。由于近期股票市场表现疲软，期货市场和黄金市场的波动性增强，加之受到余额宝“限购”延期，基金短期赎回费实施的推进等事件的影响，流动市场不确定因素的增强，对市场情绪和风险偏好带来一定负面影响，小康家庭对流动资产持观望态度，投资收益指数和流动资产投资意愿指数均有2个百分点的回落。从各类产品投资意愿看，银行理财持有率为70%，是小康家庭投资最普遍的产品，股票投资金额最多。