晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市总体上维持小幅震荡攀升走势。其中，上证综指在5日与10日均线下方蓄势上攻；创业板指表现强于主板，盘中回踩30日均线后一路走高，盘中军工、卫星导航、海南、次新股、软件、医药、钢铁、休闲服务等板块表现活跃；午后创业板回落，虽然仍然收出红阳，但做多力度有限。

推动肿瘤防治能力

国家卫计委副主任曾益新表示，中国正在思考一些针对癌症的对策，分别是实施国家攻克癌症科技攻关计划，提升癌症防控水平和能力，加强国际交流合作，协同攻克癌症等等。据有关研究报告显示，2016年世界范围内的癌症诊断人数超过了1500万，死亡人数近900万，癌症已经对社会和家庭都造成了负担。随着我国人口老龄化、工业化、城镇化进程的不断加快，以慢性感染、不健康的生活方式、环境污染、职业暴露等威胁因素累加，肿瘤防控形势十分严峻，目前每年癌症发病约380万人，癌症死亡约230万人。

下一步国家卫计委将加快区域综合中心的建设，发展远程医疗系统，推动儿童肿瘤影像、放射、肿瘤药学、病理等薄弱学科的发展，加强相关专业人力资源配备，二级市场肿瘤概念股走强。

北斗地图APP将上线

围绕中美贸易战相关的概念股炒作从前期的猪肉、芯片到今天的北斗系统，市场挖掘机会的能力越发提高。

据悉，北斗地图APP预计5月1日上线。届时可用手机下载，定位有望精确到厘米。北斗地图APP是一款基于北斗卫星精准导航服务的基础位置服务工具，可为广大用户提供移动、实时的定位和导航以及基于位置的衣、食、住、行和商家信息服务。据了解，北斗地图导航精确到1米范围内，精准到具体车道。未来3年，更多的手机、可穿戴设备等终端都将使用北斗高精度定位服务，摆脱对美国GPS的依赖。

一大批企业待价而沽

虽然有中美贸易战困扰股市，但市场局部赚钱效应和人气依旧值得赞赏，笔者不久前说过，贸易战对美国股市似乎影响更大，美股已经数次跳水。

而我们A股投资者在这次贸易战面前，更多地采取了寻找“国产替代”概念股的积极态度，所以一方面我们看到大盘常常受美股影响发生小幅波动，但另一方面，沪深两市涨停家数一点都不见减少，几乎天天都有不少股票封涨停。

而且，目前是年报和一季报密集披露窗口期，一大批有待重新估值的企业正在“待价而沽”，这些上市公司，尤其是新上市不久的次新股依然有被突然拉升的可能，这点在上周盘面中已经体现出来。