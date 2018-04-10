风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

受中美贸易战激化影响，市场存在不确定因素。主要是贸易战为市场带来预期的改变，一是贸易战将给出口型企业带来冲击，有可能会影响今年经济总量和相关行业的盈利状况，二是贸易战会持续影响市场风险偏好，使得市场防止“踩雷”的情绪上升。

“目前虽然市场仍在担忧全球贸易关系的紧张局势，不过好像美国股市这回更受伤。A股只是在上月23日消息刚出来时，大幅下跌了一下，随后就缓慢爬升，看上去，这更像是一次闪腰假摔或者是一次‘计划内的调整’，目的就是为了挖一个黄金坑，洗洗盘子而已，并没有引起真正的恐慌。而不可否认的是，A股内在利好也是一个接一个，有些股票要不涨也难。一会儿刺激半导体行业的规定出台，一会儿，又是改革完善仿制药供应保障及使用政策意见的亮相，对相关板块都是满满的正能量。”高智说。接下来的市场将继续围绕新经济的一些概念，如独角兽、工业互联网、人工智能、生物制药、集成电路等市场主线挖掘潜力品种，他建议大家可以继续守仓待涨。

“如果看到市场积极的一面，现在就不会悲观。目前流动性超预期宽松，shibor 利率在季末不升反降，叠加独角兽等政策因素，短期更有利于中小市值股票的表现。”郁教授道。近期海外机构也在关注二季度开始蓝筹的修复空间。另外，美国将公布 PPI 数据和CPI数据，这也将是市场关注的焦点。

“从周一盘口看，盘面赚钱效应不错，资金继续围绕着医药、海南、军工板块进行深度挖掘。”高智说。日前国务院批准了证监会关于境外上市公司发行CDR回归A股的相关规定，市场对独角兽企业回归A股充满期待，而创业板公司在行业特色上和高科技的新经济概念股最为匹配，因此创业板，包括中小板中不少股票值得关注。

今日行情预测：收涨

仓位：70%