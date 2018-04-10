农业板块成敏感区 猪肉价格持续走低

记者 曹西京

晨报讯 中美贸易摩擦，农业板块备受关注。9日晚间，A股最大的养殖企业温氏股份披露3月猪肉销量均价环比下跌超18%，表明今年来猪肉价格持续走低。部分养殖企业去年净利因此下滑，但饲料养殖一体化公司则业绩向好，并在今年逢低扩张。

温氏股份4月9日晚披露，3月份销售商品肉猪196.71万头，收入26.33亿元，销售均价10.97元/公斤，环比变动分别为60%、35%、-18%，同比变动分别为23%、-15%、-31%。也就是说，不管是同比还是环比，3月其猪肉价格均处跌势。该公司2017年实现营业收入556.57亿元，同比下降6.23%；归属于上市公司股东的净利润67.70亿元，同比下降42.58%，主要由于猪肉价格下跌，公司商品肉猪盈利同比大幅下降。同样，双汇发展面临上市20年以来首次营收、净利双降局面。一位行业人士表示，今年2月以来，生猪价格跌跌不休，养猪行业已经普遍进入亏损状态。

据悉，猪价走低，规模化养殖企业借机扩张、抢占市场份额。目前我国生猪养殖呈现南猪北移趋势，唐人神、新希望等多家上市农牧企业新建或扩建养猪场计划都在东北。针对投资者猪价下跌对业绩影响的询问，唐人神回应称，公司主业为饲料、养猪，猪价跌对公司业绩增长有一定不利影响，但是在公司饲料产品调结构、销量持续增长、养殖成本下降、生猪出栏量大幅增长情况下，总体影响有限，业绩有望继续高增长。