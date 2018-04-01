“有钱造车，没钱还债？”-深交所问询乐视网，核实贾跃亭相关信息

晨报记者 林劲榆

有钱造车，却没钱还债？贾跃亭要借乐视汽车翻身，难度不小。

昨天，深交所对乐视网下发问询函，要求核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系，说明公司对贾跃亭及其关联方追讨债权已采取的具体措施以及后续计划。

乐视网与睿驰关系说不清

据悉，深交所要求乐视网说明的情况主要包括四个方面，核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系，包括但不限于股权、协议控制或其他关系、与睿驰汽车的股东、董事、监事、高管及其关联企业的关系； 核实说明贾跃亭及其关联方对睿驰汽车的投资款项、睿驰汽车土地拍卖款项的资金来源，并说明上述资金与乐视网关联方应收款项是否存在关系。请结合贾跃亭及其关联方对公司的欠款情况、公司对上述事项的核实结论，说明公司对贾跃亭及其关联方追讨债权已采取的具体措施以及后续计划；以及公司认为需要说明的其它事项。

深交所要求，乐视网就上述问题做出书面说明，并在4 月11日前将有关说明材料报送交易所。昨天上午，乐视网股价曾经一度上涨超过3%，而深交所问询函下发后，涨幅收窄，截至收盘，乐视网上涨1.56%，收于4.57元/股。

今年乐视网将有巨额债务到期，根据乐视网披露的消息，2017年12月31日，乐视网存在融资借款及贷款类负债共计92.88亿元，其中56.19亿元将于2018年到期。

乐视汽车疑似落地广州

4月8日消息，睿驰智能汽车(广州)有限公司以3.644亿元人民币拍下广州某制造业用地，并称睿驰汽车系乐视网实际控制人贾跃亭控制的法拉第未来旗下的关联公司。工商登记资料显示，睿驰汽车注册地位于广州市南沙区，注册资本3亿美元，股东为SMART MOBILITY(HONG KONG) HOLDINGS LIMITED。

2月13日，贾跃亭在FF第一届全球供应商大会上宣布，法拉第未来获得15亿美元融资，基本满足IPO之前的股权融资需求，并承诺在2018年底交付第一批量产车，FF91的售价据称超过200万人民币。

目前贾跃亭仍是乐视网名义上的第一大股东，而他的持股已几乎尽数遭到抵押或扣押，而且，贾跃亭控制的乐视非上市体系，对乐视网还存在大量欠款。与此同时，贾跃亭及乐视控股均被列入失信执行人名单，按照最高院的规定，被执行人被采取限制消费措施后，种种消费行为将被禁止。

在此背景下，投资者难免会怀疑，如果贾跃亭有钱造车的话，是不是应该优先归还上市公司欠款。

“深交所的关注说明贾跃亭‘带病创业’很难成功，监管部门已经开始穿透式监管。”业内分析人士指出，从种种迹象来看，贾跃亭试图通过变相手段回国造车，尽管没有亲自拿地，但是背后仍然有贾跃亭的影子，而巨额债务未解的情况下，无论是拿地，还是整合供应链都非易事。