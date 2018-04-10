强能力提素养自主发展赢成功未来-交华中学为学子插上腾飞的翅膀

晨报记者 杨 虹□吴婉莹 实习生 庞诗棋

前不久，上海公布了新中考改革方案。新中考怎么考，怎么招，之后应该如何应对？这些也成为沪上家长、学校关注的焦点。当我们把目光投向上海市民办交华中学时，发现师生都能平静而客观地面对改革新政。

究其原因，交华中学校长、“双特”名校长赵凤飞认为，中考改革旨在促进教与学的积极转变，丰富学生的学习经历，这正好与学校一直坚持的育人方式不谋而合。“我校一向注重培育学生的自主意识，并利用多种形式的实践活动来提高学生的综合素质。力图让每个学生都受到最好的教育，让每个学生都获得成功的体验。”在交华，学生不仅仅是一名“学生”，更是一个自我发展的“人”。在通向成功的道路上，交华已为学子插上了腾飞的翅膀。

场景育人以人为本，在人生旅途中迈好“第一步”

孩子进入初中，“青春期”成了很多家长心头的敏感词汇。但对于交华中学来说，这正是引导学生形成积极人生观、价值观及世界观的好时机。

“青春期是青少年身心发育急剧变化的时期。有时比起直面问题，侧面引导更有效。”赵校长强调，教育只靠说教的话，学生不愿听，效果也不好。只有让学生亲身参与到学校的育人活动中来，在活动中学会感恩、学会体谅才是“良方”。学校每年必举行的“十四岁?迈好青春第一步”主题活动便是最好的例子。

蔡同学（化名）自小擅长跳拉丁舞并获奖无数，他曾戏言自己“不是去比赛就是在领奖的路上。”也因此蔡妈妈包揽了儿子的大小事宜。在十四岁生日前，蔡同学主动找到负责老师，希望能在“迈好青春第一步”主题活动上表演一支舞蹈。一曲舞毕，他将一束花献给了台下的妈妈，并在舞台中央表达了对母亲无私奉献的感激之情：“这支舞，我不为谁而跳，我要将它送给我的妈妈。”这突如其来的真情告白也感动了所有人。

作为学校“场景育人”活动的一部分，交华学子自踏入预备班便浸润于以“仪式教育、养成教育、个性发展教育、节日主题教育及心理健康教育”等为核心的校园生活体验之中，如“我怎样面对挫折”、“阳光小天使评比”、“情绪管理小达人”、“做情绪的主人”主题班会课等活动，在潜移默化下影响孩子人生观、文化价值观、人文素养的形成与发展。据德育室陈老师介绍，今年妇女节，学校结合“牵妈妈手”的社会热点举行了摄影大赛，在活动中收到很多让令人意想不到的效果。学生们在活动中忆起父母将自己抚养长大的点滴，并用照片来铭记那些感动瞬间。

此外，学生们还主动参与了诸多青春期主题的学生微型课题，如《青春期遇上更年期》、《青春期我们准备好了》等，直面和化解成长过程中遇到的诸多问题。“丰富多彩的‘场景育人’活动只是一个载体，主要目的是让孩子更多地去感受、去体验、去发现、去学习。”陈老师说。

德育始于“行”，在真善美中实现自我价值

“核心素养”这一人才评价的“关键词”被不断提及，不仅仅是简单呼应中高考改革的需求，赵校长认为，“立德树人”更是教育的本质目标。“最好的教育是‘自我教育’”，他说，学校力图借助德育活动载体来实现核心素养内容，感悟真善美。

“爱心助学，牵手偕乐——交华学子广西行”活动结束后，学生写下了这些微感想：“在两天的学习交流后，孩子们的努力换来了成果：整齐划一的杯子舞在桌上敲出爱的旋律，让我们在冬日里感受到别样的温暖。”“分别之时我强忍泪水，能遇见他们是我的幸运，人生虽漫长却不知能否再相见，但他们身上的淳朴、勤奋、善良将带给我永久的温暖”……寒假时，他们将社团搬到了广西靖西偕乐小学，一夕之间成为令人惊叹的小大人。与人们对独生子女“受挫能力差、抗压性低”的固有印象不同，他们快速适应了当地朴素的环境，不仅将自己习以为常的知识技能传授给山里的孩子，更在其心中埋下了奋发努力的种子。

对于山里的孩子来说，交华学子的到来为他们提供了了解外界的窗口；相应的，交华学子也通过此类活动开始反思自己的生活状态及未来规划。程同学在“广西行”中结识了一个活泼开朗的小妹妹娜娜。可在交流中，她才得知娜娜的爸爸刚去世，妈妈也病倒了，只剩还在读初中的姐姐在照顾她。“我从未想过竟然有人在‘绝处’还能拥有如此乐观温暖的笑容。霎那间，我觉得她教会我的东西比我给予她的更多。我开始思考，生活中那些我们早已经习以为常的事情，真的是理所应当的吗？”

分数并非学生发展的全部，“立德树人”也并非局限于课堂。交华中学为孩子提供了更多的锻炼机会，除了上文中每年一次的“手拉手爱心研学”活动以外，学校已建立起一整套涵盖校园内外各个层面的“立德”育人系统：与社区共享的“书香换绿植”、“结对孤老”；“学困生帮扶”；与上海市义工组织联动“关爱星星的孩子”，学生文集出版义卖……交华中学彻底摒弃了“向父母伸手要钱做慈善”的形式主义，让学生真真切切感受到了自己的价值所在。这些都对学生们的社会责任感和社会意识提出了更高的要求。学校将“立德树人”与社会实践相结合，学生通过亲自实践和参与产生引发内心的认知与思考，让孩子在更丰富的生活经验，成长也更快。

核心素养“搭载”人工智能，给予孩子未来更多可能

“新中考政策刚出来时，很多家长担心考试科目增加了两门，会不会加重学习负担？”学校教导主任史老师持否定态度。她指出，交华中学长期坚持“以学生自我管理自主发展为目标”的核心素养培育构架，在立体课程建设中促进学生素养的进阶与提升。“不仅仅传授知识，我们在激发学生学习兴趣的同时，帮助其掌握主动学习的技能。”

其中，最明显的要数以关注人文素养为载体的“书香品读”阅读课程。刚开始提出“每节语文课进行三分钟演讲、每周两次阅读午休、每年2次‘书香假期’”等“十个一”要求时，也引发过争议：阅读被量化后，阅读的快乐是否会变质为完成任务的压力？“孩子们在还未体会到阅读的快乐前，或是被大量游戏吸引迷失精神寄托时，量化的要求可以在一定程度上把孩子‘拽’回来。习惯形成后，他们就会自主阅读了。”史老师表示，要求的重点不是完成一项学习任务，而是引导学生发现学习的乐趣，领悟学习的重要性。交华学生通过阅读辅助训练后爆发出来的学习能力和获取知识的渴望是令人惊叹的——学生的思维广度与深度都得到了极大提高，其在上海市乃至全国口语达人竞赛、作文竞赛、演讲比赛中屡获荣誉，同时，学生阅读及写作素养的提升，也对语文课堂教学起到了反哺效果。

除了教学方式的转变外，学校借助高科技的力量，将学生的学习效果提升到最大化。不仅将网上阅卷系统和质量分析软件进行更新升级，家长打开微信就能了解孩子掌握知识的情况及自身定位，还针对不同学生的接受能力和学习基础，在课后发布包含了数理化、人文等领域的网络微课。“以前我们根据质量分析系统的图表来查缺补漏，特别方便。而且现在新增了微课，想提升的时候看微课就够了，不懂的还可以回放。省下了大量课外补习的人力和物力。”朱同学开心地告诉我们。

“现在科技发展迅速，人工智能进校园、主导课堂已是大势所趋，而如今交华实现了人工智能进家庭”，赵校长表示，新中考改革将英语的听说考核增为人机对话考察。但是在半年前学校就引入了英语的听说系统，让孩子能够在家里完成人机对话训练。当学生在移动平台终端完成作业时，系统会立即阅分并生成错题集。作业题库由老师建立和发布并监控学生学习效果，给予家长及时反馈。“教育就是要面向现代化，面向未来。将学生从在课堂中拼时间、拼强度的状态中解放出来，自主选择学习的时间、地点，真正做到对自己负责，实现减负增效。”

合力筑高品质校园生活，助学子开出自主发展之花

来过交华中学的人们都说：“交华的孩子有种独特的气质。他们更自信，更自主。”甚至许多交华的毕业生升入高中后，自然而然就成为了团队的“领头羊”。这些都要得益于交华中学一直坚持“以学生的发展为根本”的，高品质校园生活创建。

还记得去年引发广泛谈论的《家庭用水的合理化方案研究》、《摩拜单车对上海绿色出行印象的实践研究》等学生课题吗？这些需要通过大量走访、观察、分析大量数据组成的研究性课题，均出自交华学子之手。而这在当时算是一项大胆的“尝试”，毕竟初中生的各项能力并不像高中或者大学生那样强，能不能研究出来，研究成什么样都是未知数。但自开始实践起，学生们表现出的潜力远超出老师们的想象，每年的新课题又层出不穷，如今年的《我看留学热》、《发现身边的文明》、《如何面对他人的批评》 等。赵校长强调，学生们通过共同承担开题、研究和结题的任务，兴趣变浓了，探究的专业性也更强。“一开始是被课题推着走，后来在研究中，我们学会了做采访、整理数据、谈话，掌握了与陌生人沟通的技巧，还获得了海量的知识与学问。这些能力的习得，都为我在上高中后成为探究小组的组长打下了坚实的基础。”现在市内某重点高中读书的王同学很是得意。

然而，在现代社会普遍重视培养学生核心素养的背景下，要创建高品质校园生活，单靠交华中学一方的力量是有限的。学生的兴趣越来越广泛，自主性发展需求越来越多，老师不够用了怎么办？唯一的解决办法就是充分发动社会资源和家长资源。交华中学的专家型家长资源丰富，均被请进教室开设微型课程，如大学教授的《保护动物学》、《环境问题与环保问题》、当代杰出青年画家的《经典国画赏析》等，通过家校合力，在拓展学生知识视野、培养创新能力上起到了非同一般的效果。

在交华教师眼中，学生不仅仅是学生，更是一个未来将来要踏入社会的人。学校不仅仅只关注学习，更注重培育学生积极的生活态度、培养学生主动学习的能力、帮助学生掌握适度表达和控制情绪的方式。赵校长认为，高品质的教育究其本意还是要回归到“授人以渔”的教育方式中，培养学生的自我管理能力，完成自我的成长。学生从初中这短暂且重要的旅程中获得生活的幸福感、精神的充实感、生命的成就感，更会对未来充满希望。

看校时间第一场：4月14日（周六）上午8：00第二场：4月14日（周六）下午1：00

第三场：4月15日（周日）上午8：00地址：宝山区大华三路99号