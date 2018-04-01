伦敦谋杀案创10年新高，市长宣布新举措-伦敦：带刀出门一旦被发现将被逮捕

晨报记者 徐惠芬 综合报道

今年以来，伦敦谋杀案持续攀升，创10年来新高，2月和3月的谋杀案更是首次超过美国纽约。有英国媒体在报道时甚至用“谋杀流行病”来形容伦敦命案频发的现状。

由于大部分命案都是持刀杀人案，为了遏制这一犯罪势头，伦敦市长8日宣布，将加强街头拦截搜查的力度，一旦被发现带刀，将面临被捕的后果。

加大拦截搜查力度

据福克斯新闻9日报道，伦敦市长萨迪克·汗宣布了一项严厉的打击措施，瞄准的是导致该市大部分命案的凶器——刀。

萨迪克·汗8日在“推特”发文称：“没有借口：从来没有随身带刀的借口。任何人只要被抓住带着刀，就被会逮捕。他们会感受到法律的全力执行。”

由于英国控枪严格，枪击案相对较少，今年在伦敦发生的大部分命案都是持刀杀人案。于是，政府将打击犯罪的力度放在对刀的管控上。

事实上，英国对刀的管控也相对较严:禁止对18岁以下的青少年售卖刀具；禁止带刀，除非刀片长度不满3英寸（约7.6厘米），而且可以折叠。

萨迪克·汗接受《每日电讯报》采访时称，在今后几周乃至数月，伦敦警方将加大拦截搜查力度，如果发现有人带着攻击性武器，就会被逮捕。

据介绍，上周末，伦敦市政府已经额外部署300名警察，专门预防持刀犯罪事件。

此外，英国内政大臣预计将宣布新的战略，以应对持刀杀人案的上升，新举措包括在网上购买的刀具不能送到家庭地址。

谋杀案超过了纽约

今年以来，伦敦命案频发。据英国《独立报》报道，今年1月1日至4月初，伦敦已发生50多起谋杀案，是10年来最高的。其中2月和3月发生的谋杀案超过了纽约，这也是现代历史上，伦敦谋杀案首次超过纽约。

伦敦和纽约人口差不多，都在800多万。根据警方统计数字，2月份伦敦有15人遭谋杀，纽约为14人。3月份，伦敦发生了22起持刀杀人和枪击事件，高于纽约的21起。

此外，伦敦谋杀率3年内上升近40%，而纽约谋杀率自1990年以来下滑87%。

《卫报》预计，如果伦敦的犯罪趋势不能得到有效遏制，今年全年伦敦可能发生的谋杀案将超过180起，创2005年以来的最高纪录。

社交媒体助长暴力

伦敦警察局前警务总督察洛根称，暴力犯罪已经形成一种病毒在伦敦蔓延。

对于暴力犯罪激增的原因，伦敦市长萨迪克·汗指责英国政府削减经费导致警力不足，造成暴力犯罪案件增加。

工党议员戴维·拉米则认为，要解决伦敦的治安问题，必须先除掉暴力犯罪的两大主要诱因：歧视和毒品。

英国伦敦警察厅厅长迪克则指出，社交媒体也有一定影响，不良信息在网络的传播，助长了暴力犯罪。

迪克表示，网络上的侮辱、威胁很快会酿成暴力事件，有些人在数日内就会变得激进，成为极端的人。除了网络情绪化的气氛之外，年轻人缺乏家庭关爱、参与贩毒活动以及一些社会经济因素，都令谋杀案数字上升。