今天最高温冲击28℃，明起降雨频频

晨报记者 徐妍斐

清明小长假后，上海最高气温一连串的“20℃+”，春风和煦，阳光灿烂。今天最高气温更是将冲击28℃。

据上海中心气象台预报，本周中期气温冲高后很快又将回落，并开启频繁阴雨天气。

气温冲高又回落

上海昨天的最高气温为26.1℃，今天更是要冲击28℃，或为今年以来新高。但是今天风力较大，南到东南风4-5级，可能空气中的梧桐飞絮会比较多，易过敏者需多加注意。

不过，气温在冲高之后，周中起将再度回落。周三起申城云系增多，降雨频频。预计，周三有弱降水的可能。周四有短时阵雨，周五降水明显。后半周气温阶梯式下降，周五起最高气温将跌回20℃以下。

常年5月下旬入夏

12-13日，我国华南一带气温将会攀升到近期高峰。广州可能触及30℃，南宁达到32-33℃，而海口则可能会出现今年首个高温。华南大部目前已入夏，和常年相比大多提前了半个月甚至更多。

虽然今天最高气温短暂地冲击28℃，但是对于上海来说，入夏尚早。

根据气象标准，连续5天日均气温超过22℃才能算是入夏。从本周天气来看，虽然有三天的最高温突破20℃，但最低温都在12℃-16℃之间浮动，平均下来很难达到日均气温22℃的标准。

常年气象资料显示，上海入夏平均时间在5月下旬。自1981年至2017年，上海入夏最早是2009年5月6日，最晚是1995年6月24日。