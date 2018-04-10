沪闵路过街天桥3部扶梯“趴窝”半年

晨报记者 张 硕

“轨交1号线外环路站旁边的天桥电梯坏了大半年了，始终不见维修。”近日，不少家住闵行区外环路地铁站周围的居民反映，横跨沪闵路的新梅天桥，3部自动扶梯已坏掉半年多，一直无人维修。一些老人、孕妇上天桥困难，通行不便，希望能尽快修好。

电梯半年不运转成摆设

近日，记者来到轨交1号线外环路站北出口，沪闵路上的新梅天桥将新梅公寓、新梅花苑、莲浦花苑等小区与地铁站连接起来，是不少居民出行的必经之路。起初为了方便市民上下天桥，其中两个入口处设置了3部扶梯，但如今这3部扶梯均已停运，入口处均摆放着“电梯维修中暂停使用”的标牌。

附近居民顾老伯告诉记者，他住在新梅公寓，几乎每天都会走天桥过街，这个天桥电梯的高度长度，爬一次相当于4层楼，年纪大的人该怎么办？电梯已经停了半年多，一直没有人维修，导致电梯沦为摆设，希望有关部门能尽快将电梯修好。孕妇吴女士说：“我刚怀孕的时候，电梯坏了，后来我反映过多次。现在我都快生了，电梯依然不见维修的动静。有携带大件行李或是推婴儿车的居民，出行更是不方便。”

记者了解到，新梅天桥建于1998年，横跨沪闵路，桥面面积487.1平方米，总长110.7米，天桥高度9.2米，有自动扶梯3部，其中沪闵路北有2部，沪闵路南有1部。对居住在附近的居民而言，从外环路地铁站出站到对面住宅区都要走这座桥。在新梅天桥下方竖立的石碑中，记者看到天桥由上海兴盛房地产开发有限公司建设，现已更名为上海新梅置业股份有限公司。该公司相关人员告诉记者，新梅天桥包括电梯在内，早已移交给闵行区市政部门运营管理。

预计本月下旬拆旧换新

根据我国实施的《特种设备安全监察条例》，电梯属于特种设备，每15天就应该进行一次清洁、润滑、调整和检查。电梯维保单位上海时代安升电梯有限公司工作人员说，新梅天桥自动扶梯因运行时间长，机器老化，故障后无法再维修恢复运营，存在安全隐患，产权方已决定对其进行更换。

记者在天桥上一处告示牌上看到，闵行区市政工程管理所曾表示天桥新电梯预计将于2018年3月中旬进场施工。但记者看到该天桥维修工程未有任何动工迹象。

记者从闵行区市场监管局获悉，去年10月16日，位于地铁外环路站的新梅天桥发生故障，造成电梯损坏；10月17日，闵行区市场监管局对新梅天桥现场进行了检查，并约谈了电梯运营方，要求尽快进行整改。随后，闵行区市场监管局对故障电梯的整改情况进行跟踪监察。鉴于电梯损坏严重，已无维修价值，产权单位闵行区市政工程管理所决定对其进行拆除并更换该电梯。目前，已完成更换电梯工程的申请、批复工作。闵行区市场监管局称，将继续对电梯的安装开工、监督检验等后续工作进行跟踪辅导。

那么，究竟何时开始施工呢？记者联系到闵行区市政工程管理所，相关人士介绍，目前区市政工程管理所已与电梯厂家完成电梯采购合同签订。电梯厂家现已加快生产工作，由于电梯是特种设备且厂家需结合现场土建情况，订制生产加工，故生产周期会有所延长，预计电梯设备将在4月中下旬进场。届时，将对旧电梯进行拆除，然后安装新电梯，预计施工周期为4-5周。