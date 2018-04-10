曲阳街道东体小区用价格杠杆解决管理难题-“阶梯式”收费缓解老小区停车难

晨报记者 胡 迎

作为一个建造年代较早的老旧小区，曲阳街道的东体小区道路狭窄，停车位匮乏，停车问题一直是个“老大难”。晚了进不去，早了出不来，居民正常生活秩序受到了影响。

如今，东体小区在大调研中寻得一剂良方，通过停车“阶梯式”收费的新思路，不仅解决了业主停车这一难题，也为小区的“钱袋子”带来了稳定的收益。

大量外来车辆涌入小区

据了解，东体小区共有560多辆私家车，但只有345个停车位，缺口大，争抢车位的现象屡见不鲜，业主下班稍晚就没有停车位。

但问题的根源仅仅是因为小区停车位不足吗？为了找到小区停车难的症结，东体小区的居委会和业委会开展了一场大调研。

深入到一线后，参与调研的成员们发现，东体小区毗邻曲阳医院和家乐福超市，常常成为外来车辆的“临时停车场”。相较于市面上高额的停车费，之前东体小区较低的停车费标准，吸引了一大批外来车辆。“‘阶梯式’收费出台前，小区对于外来车辆收费是5元8小时，10元过夜，所以吃饭的、看病的车主都把车停到小区，造成小区业主停车难。”

东体小区居委会的一名工作人员告诉记者，正是大量外来车辆的涌入，让小区本就稀少的停车位更加捉襟见肘，导致业主抢车位的矛盾频发。此外，东体小区内的退休业主也有一定比例，每到周末常有子女驱车前来看望父母，“他们觉得是来看自己爸妈的，为什么还要付停车费，收费依据保安又拿不出来？”之前这样的质疑声在小区门口时有发生，车子一停就是十几分钟，让原本狭窄的小区道路更加拥堵。

为业主直系亲属制停车证

在东体居民区党总支的引领下，东体小区居委会、业委会、物业三方联手多次召开听证会，广泛征询意见，多次修改，最终由业委会出台了“阶梯式”收费细则新标准。

据介绍，“阶梯式”收费标准具体为：小区业主自有车辆停车收费标准维持不变； 适当提高非小区业主车辆和租户车辆的收费标准；临时停车收费标准按停车时间分五档；特种车辆、婚丧嫁娶予以免费。其中，业主每个月需缴纳停车费150元，租户为300元。

同时，居委会和业委会也意识到，提高直系亲属的停车费用，可能会无形中影响到子女来探望父母。为了解决这一矛盾，东体党组织、居委会召集业委会、物业公司和业主代表一起开听证会。会议决定，东体小区业主的直系亲属停车费在原先的价格上减半。为做到管理规范，物业公司还为这些直系亲属制作了统一的停车证。

目前，东体小区停车收费运行平稳，停车费定期公布。由于加强了停车管理，堵塞了漏洞，‘阶梯式’收费标准试运行半年以来，收取的停车费与往年一年的停车费基本持平。