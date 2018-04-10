“电子警察”测速准不准？-质监部门现场实测：抓拍速度比实际车速略低，在标准范围内

晨报记者 李晓明

“电子警察”测速是否准确呢？它究竟根据什么标准来判定行驶车辆是否超速？昨天凌晨，记者跟随本市质监部门在南北高架上进行了一次实测，结果显示：“电子警察”记录下的速度比实际车速略低。

对此，专家解释，公路速度监测系统会存在一个“现场测速误差”，根据有利于车主原则，这个偏差取负值，范围根据车速的不同而不同。

绝大多数为雷达测速仪

目前，上海用于交通执法的公路速度监测系统（俗称“电子警察”），按测速原理主要分为采用雷达多普勒频移原理和采用地感线圈测速原理的公路速度监测系统。通过对微波频率细微变化的精确测定，求出频率的差异，通过电脑就可以换算出汽车的速度了。雷达测速设备如果安装在巡逻车上，作为移动式机动车雷达测速仪，这就是“流动电子警察”；也可以固定安装在城市道路、快速路或者高速上，作为固定式机动车雷达测速仪使用，监控某一区域的车辆速度。

上海市计量测试技术研究院高级工程师黄玉珲介绍，本市现固定安装在道路的公路速度监测系统近130个点位，绝大多数为雷达测速仪，这些设备分别安装于中环、外环和G1501等城市快速路以及高速公路。这些“电子警察”能自动识别通过监测区域内的车辆，测量其行驶速度。当检测出超速行驶车辆时，可将违法车辆号牌、时间、地点、车速等信息实时记录，存储在主机箱中，以便交通管理部门迅速查明违法车辆，为进一步科学管理提供了可靠的技术依据。

另外，本市还装备有40多套流动电子警察设备。

一根车道来回跑六次

“电子警察”对行驶车辆进行测速，并对超速行为进行记录。那么，“电子警察”测出的速度是否准确，能否保证执法的公正性呢？昨天凌晨，记者跟随本市质监部门，对高架上的“电子警察”进行了实测。

昨天凌晨，在南北高架封闭维修之后，记者跟随作业车辆来到南北高架西侧近广中路下匝道路段进行实测。该处为三车道，每一根车道都对应一套“电子警察”，一旦有车辆从车道通过，“电子警察”都会记录下实时速度。

那么，如何检定“电子警察”的测速是否准确呢？黄玉珲介绍，检定时，检定人员驾驶标准测速车在“电子警察”实际安装的道路上进行现场检测，车辆行驶速度需达到该路段的限速值（例如：100公里/小时）。测速车以限速值的速度通过被检设备的监控点，由标准测速仪测出测速车的行驶速度作为标准值，同时被检公路速度监测系统测出测速车通过时的速度作为显示值； 由显示值与标准值的差计算出被检公路速度监测系统的测速误差，在标准范围之内即为合格。

在南北高架该路段限速为80公里/小时，记者在现场看到，一辆黑色的标准测速车一侧安装了光学速度传感器，与车内放置的一块显示牌连接。行驶时，车速会精准地在显示牌上实时显示出来。测试开始后，该测速车在每条车道上按照不同的速度行驶，然后车身上显示的速度与“电子警察”记录的速度一一对照，工作人员每次都会记录下两个数字进行比对。

黄玉珲表示，在实际检测时，一般来说，每根车道要以限速（80公里/小时）开三次，再用限速的一半开三次（40公里/小时），一根车道来来回回开六次，反复对比后才认定该“电子警察”是否准确。而在昨天的现场测试中，每当测速车以80公里/小时经过时，“电子警察”记录的速度显示集中在75-78公里/小时之间，当测速车以40公里/小时经过时，“电子警察”抓拍速度显示集中在35-38公里/小时之间。完成全部测试后，检查组认定，该处的“电子警察”测速合格，并不存在问题。

测速存在负偏差范围

车辆通过的实时速度为80公里/小时，“电子警察”记录的速度只有75-78公里/小时，为何会认定为合格呢？

对此，专家解释，公路速度监测系统在现实执法时有一个误差范围，以有利于车主为原则，这个误差一般是负偏差，即记录速度要比实际速度偏低。

黄玉珲介绍，根据计量检定规程要求，公路速度监测系统必须进行“现场测速误差”的检定，公路速度监测系统的现场测速误差为：车速<100公里/小时时，(-6-0)公里/小时，比如车速是80公里/小时，现场测速显示应该在74-80公里/小时内； 车速≥100公里/小时时，（-6-0）%，比如，车速是120公里/小时，现场测速显示应该在（112.8-120）公里/小时内。 也就是说，车辆在限速80公里/小时的高架上行驶时，以80公里/小时的速度通过电子警察监控区域时，实际上被记录的车速会在74-80公里/小时之内，肯定不会超过80公里/小时。所以根据这个原则，在现场测定中，18次测定结果都是在“-6-0”的偏差范围之内，均属于正常范围。黄玉珲说：“负偏差的原则主要是给驾驶员留下一定的缓冲空间，防止误伤出现。当然，一旦‘电子警察’认定车辆超速了，那么该车的实际速度肯定是大大超过了限速值。” 环境会影响“电子警察” 按照《计量法》和相关技术法规规定，在用的公路速度监测系统需每年进行计量检定。 由于上海日常交通非常繁忙，即使短时间的封路措施也会造成交通拥堵，因此工作人员对安装在不同类型道路上的设备采用不同工作方法。如中环线等城市快速路在凌晨0:00至5:00要进行道路分段封闭养护，检定人员时刻关注养护计划，一有高架封路，结合检定计划马上安排，加班加点在深夜进行高架道路上的测速设备检定，以避免对白天交通的影响。对于安装在外环和G1501等全年不封的道路上的设备，检定人员就采用“避高峰”的方法，尽量把检定时间安排在中午或晚上交通流量较低的时间进行。 据统计，每年公路速度监测系统的检定总量都在170台/套左右，检定结果基本合格，极少数公路速度监测系统不合格主要由于测速系统的使用环境恶劣（高温、低温、灰尘等影响），受道路施工、路面变形和车辆行驶等因素的影响以及不法人员的恶意破坏或交通意外造成测速系统损坏，导致测速系统不能正常工作。 今年2月，市质量技监局和市交警总队联合发文，加强和规范交通执法用计量器具的管理和使用，从严格执法用计量器具的选型、加强执法用计量器具的管理、强化执法用计量器具的督查三方面对本市各级公安交警部门采购、使用交通执法计量器具作了进一步规范。 下一步，市质量技监局将会同市交警总队对各区交警支（大）队开展督查。