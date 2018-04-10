迪士尼客流骤增 浦东51路增运能

晨报记者钟晖报道 入春以来，上海迪士尼乐园人气骤增，也使得第一条为迪士尼配套开出的公交线——浦东51路的日均客流不断提升。记者昨天从南汇公交公司获悉，浦东51路后天起将增加运能。

据近期现场客流调查，由于迪士尼新增游乐项目，浦东51路客流明显增多，且多集中在早高峰，线路上南六公路、周祝公路至航城路、唐黄路路段的观光客流明显增多。不仅如此，近期沿途夜间出行乘客增多，导致小夜高峰形成。

为了及时适应迪士尼客流的平时出行需求，浦东51路的此次增能，车辆数将由6辆增至8辆，工作日日均班次由68个增至88个。其中高峰班次由原来的19个增至23个，低谷时段行车间隔由20-40分钟缩短至20-28分钟；高峰时段行车间隔由15-35分钟缩短至12-25分钟。

此外，为满足游客双休日出游迪士尼乐园，浦东51路于双休日期间的班次由70个增至90个，高峰班次由19个增至25个，低谷时段行车间隔由20-40分钟缩短至18-32分钟；高峰时段行车间隔由15-35分钟 缩 短 至15-21分钟，该线路首末班车时间不变。

南汇公交表示，将根据客流变化持续增能。

据了解，浦东51路于2016年4月26日投入营运，去年8月29日，南汇公交根据最新的客流增长趋势，调整浦东51路走向，一线连接轨交16号线惠南站和轨交11号线迪士尼站，并途经惠南、三灶、六灶等多个乡镇小区及上海浦东医院。