社区智能化一天-未来全市各街道都会拥有自己的“社区大脑”

晨报记者 何雅君

小区入口处，智能摄像头把门，人脸识别系统“一眼”就能抓住来客的样子；小区智能闸杆，2秒就能读出来车是否属于本小区；楼道门长时间不关，居委会及时收到提醒；独居老人在住所附近迷路，社区管理人员可以定位将其找回……据介绍，上海正在推行“社区大脑”建设，未来全市各街道都会拥有类似的“社区大脑”。

车位装磁感应

昨天中午，杨浦居民李女士携母亲从外面归来，把车开进了自家小区。“我们小区正在试点‘社区大脑’建设，安装了很多智能设备，今天让您体验一下。”小区入口处的摄像头对车辆进行扫描识别后，确认是本小区居民的车辆，予以开闸放行。李女士将车停在指定车位上，告诉母亲：“以前常有乱停的车辆挡道，导致我开不进去。现在车位上安装了地磁感应，如果不把车停到位，系统就会报警，让保安过来处理。”

扫二维码开门

走到大楼门口，李女士一摸口袋，发现没带钥匙。她镇定地掏出手机，用微信扫了扫门上的二维码，铁门随之开启。母女俩进了家门，李女士用APP 叫了外卖。母亲问：“等一会外送员来了，你是不是要下楼去拿？他可没有登记过开门权限。”李女士回答：“不需要，我能用手机授权他开一次门。他长什么样、几点开门进楼、几点出去，门禁系统都会记录，不用担心安全问题。”

床能自动报警

午饭后，李女士陪母亲来到隔壁独居的王阿婆家。母亲每次来都会找王阿婆聊家常。王阿婆向母女俩介绍居委会给她安装的新玩意儿。“这个床有自动报警功能，如果我在家有什么意外，它会随时通知我儿子。”原来，在征得阿婆子女同意后，街道为老人安装了床脚垫感应器和重量感应器。床脚垫感应器用来监测老人的生命体征，发现老人有恙时通知家属和社区医生。如果老人深夜还没有上床休息，重量感应器感知后，也会通过APP提醒家属确认老人的安全。

智能手环识路

王阿婆手腕上还戴着一个智能手环。李女士告诉母亲：“阿婆八十多岁了，反应能力不如从前。有几次，她到小区外面买东西，竟然找不到回来的路，幸亏居委干部发现及时。有了手环，阿婆出门就不怕了。只要她的行动超过一定范围，社区管理人员就能收到通知，知道她在哪，把她接回来。”

保安巡逻定位

傍晚，李女士送母亲下楼，发现敞开的铁门被一块砖头抵着，居委干部张阿姨正朝门口走来。张阿姨说：“最近楼里有人装修，为了搬东西方便，老是把门敞开着，这样不安全。超过一定时间，居委会就能收到报警提示，提醒我们过来关门。”母女俩看到一位保安正在逐楼巡查。居委干部说：“保安每天巡查的时候，身上佩戴的设备会自动定位打卡，想偷懒也没可能了。”