子不语

为依法规范传播秩序，有关部门要求各互联网应用商店暂停今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报四款移动应用程序的下载服务，为期三天至三周不等。

最长三周时间的下架时间并不长，我们依旧将生活在新闻客户端统治我们日常资讯的世界里。不知道是新闻客户端裹挟了我们，还是我们自愿受新闻客户端所控制。

《世说新语》里有一个故事，说顾恺之、桓玄和殷仲堪三个人在一起比赛作“危语”。恒说：“矛头淅米剑头炊。”殷说：“百岁老翁攀枯枝。”顾说：“井上辘轳卧婴儿。”最后殷仲堪身边的一名参军说了一句：“盲人骑瞎马，夜半临深池。”瞎了一只眼睛的殷仲堪忍不住惊呼：“实在是太危险了。”

现在看南北朝时代的人也挺无聊的，一大帮文学家在一起比谁讲的事情最耸人听闻。但回过头来想想，我们好像正陷入这样一个时代——新闻客户端吸引我们注意最常见手法，就是比拼谁讲的事情最耸人听闻，谁起的标题最耸人听闻。刚刚我收到新闻客户端推送的新闻就有“女子离奇中毒！寻找真相过程堪比谍战片”、“儿子离婚后将母亲房产送给丈母娘”、“男子撬开直升机舱门冒充成功人士自拍，遭索赔1万”……无一例外，都比“盲人骑瞎马，夜半临深池”听起来更加耸人听闻。

网络媒体端靠低俗、煽动情绪、标题党等等擦边球手段炮制热点已经是一个老生常谈的话题了，许多人都在为此不断诟病，却还是很少有人去细究这背后的问题到底出自哪里。

我记得十年前，汶川大地震，我和我们报社几十名同事都一起堆在灾区，全国各地媒体的记者更是不知凡几。那时我们写出了整版整版的报道，我记得我沉醉于那种悲恸却克制，动情却清醒的写作状态中，那种即使情绪再复杂，也要不停将自己摘出，不停寻找最忠于客观事实的表达的写作状态中。

十年之后，大多数承受着流量考核的新媒体从业者，无论是新闻客户端的“小编”，还是自营着微信号的“公号狗”，恐怕每天都恨不得将自己代入到读者的情绪中，不停琢磨怎样才能用更偏激的说法，在资讯的茫茫海洋中炸出一片波澜。

而从受众角度看，理性而带有思辨意义的阅读是如此乏味，要么沉浸在“不转不是中国人”的亢奋中，要么感动于“如何不被同龄人抛弃”的鸡汤里，要么乐衷于各种有违常理的猎奇里……从媒体从业人员到受众，在这些年来逐渐达成的共识是——新闻不再是一种公共服务产品，而是一种娱乐性越来越强的传播产品。新闻产品属性的畸变，才是真正的新闻衰败如斯的罪魁祸首。

当一个人身处社会当中，他必须了解与自己密切相关的社会是什么样子的，会给自己的生活带来什么变化，未来又在何方。新闻的作用恰恰是沟通个人与社会的工具，通过严肃的、冷静的、细致的描述与探究，去勾勒出整个社会的面貌，让身处其中的个人明白该何去何从。但当新闻变成了仅仅用于取悦受众的消耗品，它将毫无价值、一文不名。

媒体人陈季冰先生打了一个比方：就好像气象台应该向居民报告明天是晴天还是下雨、是刮风还是打雷。如果它不做这些正经事情，而是喋喋不休地告诉我们：范冰冰喜欢在雨中与情人接吻、汪峰爱在大热天吃涮羊肉……那么，我们又将如何安排我们明天的出行？但这就是今天部分网络媒体的真实写照。

谁都愿意将造成这种局面的责任归咎于诸如流量决定新闻、市场与利益决定新闻、算法决定新闻等等末端呈现出的混乱与不合理，但事实上，造成这种局面，从媒体从业人员到每一个读者，都难辞其咎。这是不管下架多少个新闻客户端、不管下架多长时间，都无法扭转的。除非整个社会对于生产新闻、阅读新闻的意义，能够重回新闻传播最初应有的轨道上来。

于是我们就像盲人一样，网络媒体乱哄哄的新闻传播就像一匹瞎马，带着我们在漆黑的夜里，向着一个深深的水坑飞奔。