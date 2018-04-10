一场28年的致命“游戏”

晨报记者 吴艺璇

1990年，青浦小镇上一位17岁青年，迷上了小霸王游戏机——那种可以用彩电做显示屏的游戏机。只是，他做梦也没想过，他会因为这个游戏害死两条人命：一位年轻母亲和她仅3个月大的孩子。

而他的人生，也因为这场致命的“游戏”，迎来了逃亡的28年。

致命“游戏”

17岁那年，王斌还在青浦某所职校读一年级，成绩不错，只是比较贪玩，爱打游戏。

1990年6月14日，对于王斌而言，是这场杀人“游戏”的开始。

这天，王斌本应该在教室里上课，但第二节课下课后，他和另外两位同学逃学了。三人一起到镇上四处溜达，本想着就在桌球厅里打打球消磨时间，却被职校的教导主任逮了个正着。两位同学被教导主任捉回去后，王斌又一次溜了出来。

他想起了前阵子的一次同学聚会，他和几个同学一起到陈琪（化名）的哥哥家玩。陈琪的哥哥刚结婚，在青浦镇盈中新村小区有一套漂亮的婚房，客厅里有一台彩电，这在当时是一件很稀罕的事。

聚会那天，他们一起玩了小霸王游戏机。用彩电做显示屏玩游戏，这次的游戏体验让王斌念念不忘。

他不由地晃到了陈琪的哥哥陈亮（化名）家。

6月的青浦已经闷热难耐，陈亮的家门虚掩着，好让风吹进屋子，给卧室里的卓敏（化名，陈亮妻子）和她刚哄睡的宝宝带来一丝凉意。

想要开启这场游戏，王斌只有拿走那台他心心念念的游戏机。他推开虚掩的门，旁若无人翻找起来，期待尽早迎来心中那场游戏的开局。

王斌翻找东西的声音惊动了在卧室的卓敏，他再次抬起头时，卓敏已经出现在客厅门口。看见王斌，卓敏跑向厨房喊：“抓小偷啊！”她随手拿起厨房的刀具，试图自卫。

听到卓敏的尖叫，王斌冲上前去，与卓敏搏斗起来。混乱中，王斌的手臂被砍伤，卓敏的刀也被打落在地。王斌扼住卓敏的颈部，直到她停止了反抗。随后，卧室里传出了婴儿的哭声，王斌循声走进卧室。他把孩子扔进了衣橱，用外套掩上，关上衣橱门，仓皇离去。这几个动作，最终让一个仅三个月大的女婴在密闭的衣橱里窒息身亡。

没有人知道，王斌是否找到了那台游戏机，但一场折磨他28年的“逃亡”就此开始。

扒车逃亡

陈亮是某农场的司机，6月14日那天中午，他临时赶回家取东西，却发现妻女均遇害，遂报案。

第二天，这桩命案传遍了整个小镇，在这方圆几公里的小镇上，这起凶杀案成为了人们讨论的焦点，也包括王斌所在的职校。“昨天镇上发生命案了”，“听说是一对母女被杀了”，“那小孩才3个月大”，“听说一个同学家的哥哥家死人了”。

学校里的传言沸沸扬扬，一字一句击打在王斌心里，真相似乎越来越近……但是，案发第二天，王斌还是照常出现在了教室里。他的左手手臂因为受伤，包扎得很显眼。当时，他想好了一套说辞，如果有同学问起，便说是打架把手弄伤了。

另一边，青浦公安在案发后，建立了专案组，开展立案侦查。通过对案发现场打斗、翻找痕迹的分析，警方推断凶手对被害人家中较为熟悉，属于熟人作案。据此，专案组围绕被害人的社会关系开展全面的侦查排摸，根据案发现场遗留的一丝线索，警方进行反复多次地比对和调查，曾经到被害人家中玩过游戏的王斌被成功比中。

然而，王斌提早了一步，畏罪潜逃。那时候，小镇发生命案后，村里会有人拿着小喇叭四处广播。当时，王斌的名字已经和“凶手”联系在了一起。“看到凶手王斌请报案！”的广播声，一度传遍小镇。

王斌似乎赢了开局，但他注定不会笑到最后。

逃匿那天，王斌是直接从学校离开的，身上只有几块钱的他坐着公交车去了火车站。他没有买票，而是扒上一列火车，去了湖南。

学厨开店

到了湖南，17岁的王斌开始在当地乞讨。1991年流浪去了广州。1992年开始，王斌先后在海南、湖南的餐厅打过工。1994年，他流窜到了西北，通过餐厅打工的经历结识了不少人。四年后，王斌有了一个新的身份：1998年，他谎称自己是孤儿，以“徐涛”的身份在西部省份落户。

此后几年，王斌辗转浙江杭州等地，做起了生意。2007年，王斌与餐馆打工认识的服务员成了家，跟着妻子来到安徽宁国，开起了餐馆。王斌的餐馆生意最好的时候，有三家分店，每年可以挣近百万元。

2016年，他成功将户口转到安徽。至此，王斌的名字仅仅存在于陈年案卷中。

此时，王斌似乎成了这场游戏人生的“赢家”，有房有车还有美好的家室，但那个因为游戏而起的命案并没有结束。

为了躲避追捕，王斌逃亡的这28年间从未跟家人有过联系，也没有再回过青浦的家。王斌离家最近的一次，是来沪参加餐馆的厨师培训，在城际公路上，他也只是往原来那个小镇的方向望了一眼。

追捕从未止步

王斌潜逃后，尽管青浦刑侦的负责人更迭了七任，但每一批重案队侦查员对王斌的追捕从未止步。

28年来，对王斌及其家庭的调查，已经成了一代代重案队侦查员们的常规工作。1998年，刑侦支队将他列为001号在逃嫌疑人上网追逃，2011年公安部部署开展“清网行动”，刑侦支队又将其作为重点，在全国范围内开展梳理排查，但是一直未有突破性进展。

王斌究竟逃去了哪里？

1990年，现任青浦公安分局刑侦支队重案队队长周翱只有9岁，还在上小学的他也听闻了这起命案。2017年8月周翱来到重案队，当他翻案卷看到这起案件时，令他有一种“穿越”的感觉。

从前辈们口中，周翱无数次听到这个“一号命案”。

“只要他还活着，我们就一定能找到。”然而，28年的时间跨度，以及现场留下微不足道的线索，成了追捕的难点。“哪个地方有线索了，我们会马上出发。”周翱说，我们必须给这起案件一个交代。

为了这个案子，原本准备退居二线的老刑侦李庆，拒绝了分局领导让他“休息”的机会。1998年，他曾在刑侦大队担任副大队长，2008年又回到刑侦支队担任支队长。2017年，53岁的李庆再次回到刑侦支队重案队。“这案子当时是我的一块心病，想回来破掉它。”

2017年，公安部在全国公安机关推出了一项全新的刑事侦查科技手段。这是此案件侦办的一个重要转折。

通过新技术，警方成功梳理出一份可疑人员名单，李庆和青浦公安分局刑侦支队重案组侦查员俞雄辉两人对这些可疑人员名单逐一进行了细致分析排查。最终梳理出了16名年龄、外貌相似程度较高的人员，并提请属地公安机关协助查询嫌疑人员有关情况。

2018年3月9日，俞雄辉接到了安徽省宁国市公安局刑侦大队的电话：“你们要求我们协查的那个‘徐涛’户籍地从外省市迁入我省，身份存疑。”

3月13日，李庆与俞雄辉出发前往宁国，这是半年来，老俞第三次出差。到达宁国后，两人在当地警方的协助下获得了“徐涛”的生物信息。经过比对，专案组确定“徐涛”就是侦查员们苦寻28年的王斌。

3月20日中午，得知比对结果后，李庆和俞雄辉驱车3个半小时奔赴宁国。21日6时，李庆等四人会同当地公安机关警力兵分四路，对小区的三个出入口及其车辆设哨观察，进行守候伏击。3个多小时后，王斌驾驶车辆驶出小区北门。10时许，当他的车辆在某酒店门口靠边停车时，李庆第一时间从副驾驶座上冲出奔到王斌身旁。

“你叫什么名字？”“我叫徐涛。”“我再问你一遍，你是不是叫王斌！”那一刻，王斌知道，28年的逃亡结束了！

回不去的人生

任何游戏都有结束的时候，只是开始时，他还是个17岁的青年，回来时，却已是人到中年的杀人凶手。坐在看守所里，王斌的口音已经变成了当地口音，完全听不出本地口音了。

“警察围过来，让我不要动，说的是安徽话。但有个民警用青浦话说了句‘铐起来’，我就全明白了。”王斌说，他晚上经常睡不着，总是做噩梦惊醒，总梦到公安来抓他，受害者的脸也总是出现。

“这也是一个轮回，自己种下的因，这个果一定自己去偿还。我跑了28年，再跑又能跑到哪里去。”

王斌说，他这28年一直很想家。但他不知道归来时，背着杀人嫌犯父母恶名的双亲，还会不会认他这个儿子。

王斌可能更加无法想象，自己当年的冲动和残忍，对另一个家庭意味着什么？

“女儿走的那年，我和老头子都生病了，半年吃不下饭，立都立不住，工作也没了。”卓妈妈说，当时她只有一个想法，就是和女儿一起死。每到半夜，她只穿一条内裤跑到街上喊：“女儿快回来啊，快回来！”整个人完全失去了意识。

卓妈妈家中一直放着三张照片：女儿的结婚照，独照，还有一张外孙女的百日照，每天她都会对着照片和女儿聊天，说完、哭完才能睡觉。

卓妈妈说，卓敏是她的第三个女儿，也是最听话最孝顺的。

“她说过，以后你们老了，我养你。”这句话卓妈妈一直记着。命案告破后，她一直在等和王斌对话的机会，她想知道：“你为什么要这么做？”

案发现场，盈中新村小区，当年那个漂亮的婚房还在，只是房子也早就易了主。