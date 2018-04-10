上海将建500家食药科普站-今年居民家门口 也可回收过期药

晨报记者 徐妍斐

如何有效地回收和处理居民家中的过期药品，防止过期药品处置不当带来的安全隐患，从而保障群众安全用药、保护生态环境，一直以来备受各界关注。针对有媒体报道过期药回收点难觅等问题，市食药监部门最新表示，十多年来本市不断探索过期药回收处置机制，今年上海将新建近500家食药科普站，届时居民在家门口的药房之外又多了不少过期药回收点。

已销毁过期药70余吨

自2003年开始，上海市食药监局在全国率先推出“清理家庭小药箱”活动，每年在秋冬时节，集中一周的时间，动员零售药店设立过期药品回收箱，并组织全市药品监管部门、全市药品零售企业及相关行业协会集中开展家庭过期药品回收处置。15年来，全市至今已收到并销毁过期药品70余吨。

在开展“清理家庭小药箱”的基础上，上海市食药监部门一直努力探索家庭过期药品回收的长效机制。自2008年始，要求全市3500多家零售药店设置废弃药品回收箱。2015年又明确至少每季度一次组织回收辖区各零售药店收集的废弃药品，指定专门地点集中存放，定期集中销毁。

过期药属于“有害垃圾”

针对零售药店设置的过期药品回收箱还不够便利的情况，2017年起，上海市食药监部门在各区市场监管所、部分食品生产企业和超市等食品经营企业，以及一些街道邻里中心、社区文化活动中心和居委会开展和推进食品药品安全科普站建设，向市民开展安全用药和回收废弃药品相关知识宣传。同时，借助每个科普站设置的废弃药品回收箱，方便市民将过期药品集中存放。

今年2月，上海市人民政府办公厅印发了《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》的通知，明确了药品作为“有害垃圾”的分类属性及其收集、处置要求，为废弃药品回收工作指明了新的方向，也为过期药品的销毁提供了有效渠道。根据通知精神，市食药监局表示将积极配合市容环保部门，继续加强对于过期药品合理处置的宣传工作，从源头做好居民废弃药品的分类工作，实现过期药品社区(家门口)回收处置。

“是药三分毒”，使用储备不当或过期的药品轻则延误病情，重则有害身体健康，随意处置还会给环境带来很大污染。市食药监部门也呼吁广大市民，请按需到医院就诊配药或到药店在药师指导下配药，不要过度储备药品，减少过期药品的产生。