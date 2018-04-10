头茶有营养口感好，但成本高产量小-“雨前茶”，性价比更高

晨报记者 徐妍斐

春天是喝茶的好时节，俗话说“明前茶，贵如金”，而过了清明，谷雨前性价比更高的“雨前茶”同样受欢迎。在当今快节奏的生活方式下，养心、养性的茶文化受到许多都市人群的喜爱，但喝茶的方法却未必人人都懂。正值春天新茶上市之际，沪上的品茶活动也蓬勃开展，比如豫园湖心亭茶文化月就邀请市民来“玩茶”。西湖龙井茶文化专家朱见山介绍，茶叶并非越贵越好，关键是选择适合自己的茶。虽然大部分人都能喝茶，但喝茶的种类、时间各有讲究。

茶叶并非越贵越好

很多入门喝茶者会问：什么时候的茶最好？由于我国幅员辽阔，产茶区域由南向北采茶时间都各不相同。比如，四川的蒲江雀舌最早过年前就有了，而山东的崂山绿茶，可能到五月底才出。但总的来说，一般绿茶是经过一个冬天后春天的头采茶，营养、口感最好。

“茶叶并非越贵越好，最早的西湖龙井要上万元一斤，在口味上却不一定优势那么明显。要选适合自己的产品。”朱见山表示，茶叶的价格与其在某一时期的产量息息相关，头茶之所以昂贵，是因为头茶一般只取很小很嫩的精致芽叶，因此采摘时间紧张，采摘成本高，产量也小。春季一旦气温升高，芽叶会迅速长大，产量大增，价格也就下来了。除了头茶外，“雨前茶”也很受欢迎。这里的“雨”指的是谷雨，即谷雨以前的茶，一般是头茶后的第二、第三批茶，价格往往在头茶的一半以内，甚至1/10到1/5，越后期越便宜。

各类茶中不同品种的茶也有所分级，对比结果显示：同一种类的茶，色泽越浅嫩、越明亮，等级越高，茶多酚含量就更高。仅从成分来看，越新鲜的茶越营养，但同时也更促进胃酸分泌，胃不好的人不推荐喝嫩茶。

绿茶冲泡第一杯无需倒掉

泡茶的讲究很多。但对许多人来说，一个首当其冲的问题，就是泡茶的第一杯水能不能喝？有说法称，泡茶的第一杯水要倒掉，因为里面可能带着灰尘和杂质。

朱见山表示，这要依据茶的种类而定。一般像红茶、黑茶、乌龙茶这类深加工的茶，特别是经发酵、揉捻的茶，第一遍茶需要倒掉。因为这类茶加工流程比较多，且存放时间可能较久，从卫生角度来说，可能存在灰尘、异味，此时就需要洗茶。

但像碧螺春、黄山毛峰、龙井等名优绿茶，一般不洗茶。这类新茶，冲泡第一遍时，其中五到七成的营养就被泡出到水中，如果第一遍茶倒掉就十分可惜。

不同的人，喝茶口味的浓淡程度也不同。一般来说，取3克茶叶可以泡3-5杯茶，“前一杯茶喝到一半的时候再往里加水，这样茶的味道会比较均匀。”绿茶冲泡水温以85℃为宜，而泡红茶最好用刚煮沸的水，无论红茶还是绿茶，玻璃杯都是不错的选择，绿茶还适合使用瓷杯。

在茶客中，流传着喝茶保健的说法。首先，没有经过发酵的绿茶中含有茶多酚、茶氨酸等营养成分，理论上有抗衰老、抗辐射等功效。而发酵茶比如红茶，因为一系列加工流程后，茶中的一些营养元素会流失，但其中的茶红素、茶黄素，理论上有降血脂、清血管等保健功效。不过，有糖尿病、高血压等疾病的患者，不宜将希望寄托于喝茶，还应控制饮食、规范用药。

众所周知，茶中含咖啡因，适量饮用可提神。比起其他甜饮料，茶无糖、无脂、低热量，不用担心发胖。此喝茶也是一种慢节奏的生活方式，在生活繁忙焦虑时喝一杯茶，有助于放松身心。

隔夜茶危害在于微生物繁殖

对于大部分人来说，茶都是不错的饮品，但要根据自身的体质选择适合的茶。比如，从中医的角度来说，绿茶微寒，有助降火，胃寒或经常胃痛的人应该少喝或不喝，而容易上火、体壮身热的燥热体质者宜饮。白茶、红茶、熟普洱等经过发酵的茶，性温，对肠胃刺激不大，虚寒体质者和老年人可适量饮用。

根据身体状况，喝茶还应注意这些时间，比如低血糖的人早晨就不宜喝茶，空腹一杯茶下肚，可能会使心跳加快；而茶中咖啡因具有兴奋作用，晚上失眠的人应少喝茶。咖啡因还能促进胃酸分泌，建议有胃溃疡的人喝一点淡茶或不喝茶；特别是浓茶里的茶碱和鞣酸会影响铁的吸收，建议有缺铁性贫血的人喝淡茶或不喝茶。胃不好的人要尽量少喝太浓的茶。一些体质虚寒的人以及孕妇不宜喝太多茶，儿童建议喝淡茶。

一般来说，不喝隔夜茶。有些人担心隔夜茶会产生亚硝酸盐，但按照国家规定，生活饮用水的亚硝酸盐标准是1微克/毫升，只要亚硝酸盐不超过这个量就是安全的。而实验显示，茶水隔夜甚至隔好几夜后，亚硝酸盐也没有超标。

但是，久置茶、隔夜茶真正的危害是，冲泡时间过长，茶汤中的营养成分因氧化而大大减少，反而容易大量繁殖微生物，被周围环境污染而不卫生。