崇明将承办2021年中国花博会-花博园将是上海世博会面积的近2倍

记者 郁文艳

晨报讯 昨天，在北京召开的第十届中国花卉博览会举办城市评定会议上，崇明代表上海击败竞争对手，获得2021年中国花博会承办资格。2021年中国花博会将于2021年3月末至7月1日在东平森林公园及周边举办，花博园总占地面积10平方公里，是2010年上海世博会面积的近2倍。

中国花博会是我国花卉领域规格最高、影响最广的综合性花事盛会，始办于1987年。2021年中国花博会选址崇明本岛中北部的东平国家森林公园及周边地区，规划布局“一轴、一带、三区”，即主题演绎轴，十里花溪带，核心展示区、森林景观区和配套服务区。其中，核心区将以千亩花田构建“牡丹盛开”大地景观，整个花博园里将以梅、兰、荷、菊等名花构建花田、花溪造型，营造“百花争艳、芳香满园”景象。

花博园的室内综合展馆，用于各省、市、自治区和各花协分支机构展示室内主题花卉。室外展区分别为省市花卉展区、花协分支展区、国际花卉展区、友好城市展区、花卉专类展区、企业精品展区、居家庭院展区和水生花卉展区。

崇明方面表示，为提升游客接待能力，崇明将参考上海举办世博会的做法，控制私家车入岛数量，比如在浦东、崇明向化镇设置临时P+R停车场，鼓励游客通过公共交通抵达花博会园区。花博会展区进出主干道北沿公路也将按双向四车道标准改扩建。