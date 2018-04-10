本周末起民办初中迎新政下首个校园开放日-已有不少民办中学 开放日名额被秒抢

晨报记者 朱晓芳 实习生 郝宁宁

3月10日到31日，是本市公办初中的校园开放日。随着中考新政下了一剂“名额分配向不择生源学校倾斜”的猛药，不少学校顾忌名额分配，去年部分公办初中趁校园开放日择生的现象，在今年得到根本遏制。本周末和下个周末，民办初中也将迎来中考新政下的首个校园开放日，时间相对比较短，但不少民办学校在中考新政下，加强了自我宣传意识，积极主动做准备，到昨天为止，有的学校开放日名额已被秒抢完毕。

有学校明确孩子无需参加

本周末起，包括兰生复旦、华育在内的36所民办初中迎来中考新政下首个校园开放日，不少学校名额已经被抢光，有学校还明确，只要家长参加，孩子不用到场。

进才外国语中学的校园开放日为14、15日。王从连校长表示，当天会有特色课程和项目展示，让家长和学生充分体会学校的特色和氛围。开放日没有人数限制，当天根据报名情况分批进行。目前预约人数为2000多人，与去年3000多人相比略有下降。“我们有很多特色课程，有助于学生全面发展，基础性课程也是全员全学，和中考改革方向一致，我们对生源情况很有信心。”

民办初中立达将在21日迎来开放日，这是该校多年来第一次举办校园开放日。校长盛雅萍介绍，校园开放日当天，将通过校园宣传片、校长介绍、带领孩子家长参观校园等活动，展示学校风采，引导孩子做出理性选择。“我们准备了4场开放日活动，总计2400个名额。名额在学校官方网站放出来不久就被抢光。”

今年预约人数变化不大

今年不少学校校园开放日的预约人数和去年相比变化不大。但业内人士表示，今年有中考新政，报民办初中的人数是否有变化，还要看校园开放日这些学校是否打动家长和孩子，在5月份的面谈、报名日上见分晓。

复旦五浦汇实验中学的校园开放日为15、22日。黄玉峰校长表示，学校展示的重点在社团展示，由学生展示丰富的社团成果，希望来的学生和家长们都能参与进来。“7日起预约，现在预约已满，和去年相比没有太大变化。”

尚德实验中学的校园开放日在21日上午，当天家长和学生将了解和体会到学校的课程特色、办学理念和特点，之后会有校长见面会，校长会亲自向家长做介绍，也有家长和校长的互动环节。预约时间6到15日，目前预约人数已满，根据实际情况昨天网络又做了调整，准备再增加一些。人数在1200人左右。

交中初级中学的校园开放日在21日。沈时炼校长表示，从去年的经验和效率问题来考虑，他们今年没有预约流程，开放日当天将由志愿者带队带家长学生参观，使学生和家长对校园有个大致的了解。他表示，根据去年来预测今年参观人数为700到800人左右。