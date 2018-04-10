恒大牵手中科院 未来10年投入千亿布局高科技产业

4月9日，恒大集团与中国科学院在北京签署全面合作协议，恒大将在未来十年投入1000亿元与中科院共同打造三大科研基地，标志恒大正式进军高科技产业。

中国科学院院长白春礼，副院长相里斌、张涛等院领导；恒大集团董事局主席许家印，董事局副主席兼总裁夏海钧，副总裁刘永灼，健康产业集团董事长谈朝晖等恒大高管出席了签约仪式。

跨界布局 千亿投资航空航天量子科技

据许家印现场介绍，布局高科技产业，是恒大打造百年老店的重大战略决策。恒大计划在未来十年，投资1000亿，在生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、新能源、人工智能、机器人、现代科技农业等重点领域，和中科院齐心协力，共同创建引领前沿科技的“三大基地”，即科学技术研究基地、科研孵化基地、科研成果产业化基地，为科学家团队提供世界一流的科研条件、世界一流的孵化基地、世界一流的后勤保障，以及灵活的激励机制，把“三大基地”打造成为全球科学家的聚集地和科创中心。

据悉，此次中科院与恒大的全面合作，将形成以企业为主体、科研机构为核心、市场为导向、产学研深度融合的创新科研体系。这一合作有望弥补我国与世界顶尖创新强国间的不足，包括对基础研究的投入在R&D经费中占比较低，科技成果转化率较低以及顶尖的科研人才欠缺等。

未来，在基础研究方面，中科院将整合旗下12个分院、100多家科研院所、3所大学等全国最顶尖的科研机构，全面参与科技研发；恒大则投入1000亿作为资金后盾，为科技研发水平的提升带来有力保障。同时，双方还将合作打造“三大基地”，提供从科技研发、商业孵化、再到产业化的“全链条”式服务，推动优秀的科研成果实现从成长到最终产业化，大大提高科研成果转化率。而恒大也会为顶尖科研团队引入极具竞争力的激励机制，大大提升对国际一流科研人才的吸引力，并充分激发他们的潜力与积极性，最终成为“全球顶级科学家集聚地”。

许家印在签约当天表示：“恒大和中科院的全面合作，将形成科技创新的强大合力，一定可以打造出一大批世界领先的前沿科技成果，为我们国家建设科技强国作出贡献。”

大力推进科研成果转化

助力强国战略

十九大报告强调，要积极推进科技强国建设。业内专家认为，此次恒大与中科院强强联手，将大力推进科技研发及成果转化，对于建设世界科技强国具有重要意义。

中国科学院院长白春礼在现场表示，恒大积极响应国家战略，大力调整发展方向，高强度布局高技术产业，体现了集团领导的远见卓识。“希望双方以此次合作协议签约为契机，开展全方位深度合作，齐心协力共同创建引领前沿科技的科学技术研究基地、科研孵化基地、科研成果产业化基地等三个基地，开创社会资本与国家战略科技力量合作的典范。”

资料显示，中国科学院是我国最高自然科学学术机构，共拥有3所大学、130多个国家级重点实验室、6.8万余名科研人员，对于“两弹一星”、载人航天、探月工程等国家重大科技成果具有突出贡献。而恒大作为龙头民营企业，已发展成为总资产1.76万亿，年销售超5000亿，年利税790亿的世界500强企业。

上月末，许家印在中国香港业绩发布会上曾表示，恒大将积极探索高科技产业。

当天，许家印在现场也道出了合作的初衷，“科技创新是牵动国家发展全局的牛鼻子。作为一家民营企业，恒大从无到有、由弱到强，无不得益于党的改革开放政策和全社会的支持。饮水思源，回报社会，是民营企业应尽的社会责任，也是民营企业家应有的家国情怀。” (文/李悠然)